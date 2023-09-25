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В ООН встановили факти тортур росіянами, внаслідок яких загинули українці в окупації

Понеділок 25 вересня 2023 16:14
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В ООН встановили факти тортур росіянами, внаслідок яких загинули українці в окупації Фото: Ерік Месе (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські методи тортур на окупованій нею частині території України були настільки жорстокими, що деякі з її жертв були закатовані до смерті.

Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він повідомив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які перебувають під їхнім контролем, було широко поширеним і систематичним.

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертви", - сказав Месе.

Які місця в Україні відвідувала комісія ООН

Комісія Месе відвідала частини України, раніше утримувані російськими військами. Йдеться про деокуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Reuters пише, що було встановлено, що тортури застосовували здебільшого в "центрах тримання під вартою", які перебувають у віданні окупаційної російської влади.

Раніше ця комісія заявляла, що порушення, вчинені російськими військами в Україні, зокрема застосування тортур, можуть являти собою злочини проти людяності.

Геноцид українців

Нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Разом з тим спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс заявила про те, що катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля.

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