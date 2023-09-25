Зеленський провів нараду з членами уряду щодо зернового експорту

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 вересня, провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook .

"Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати", - йдеться у заяві.

За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально.

Також Зеленський додав, що поступово прибираються емоції з цієї теми за більшістю питань. Він уточнив, що робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить.

"Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, очікуємо і від інших трьох країн-сусідів", - сказав президент.

Зеленський додав, що Євросоюз - це простір для взаєморозуміння та співпраці.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання" та постачання зброї.

Детальніше про те, що відбувається між Україною та Польщею - у матеріалі РБК-Україна.