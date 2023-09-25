ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі: зірковий легіонер повернувся в список

Київ, Понеділок 25 вересня 2023 15:12
UA EN RU
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі: зірковий легіонер повернувся в список Фото: Сергій Ребров до заявки "синьо-жовтих" вніс "косметичні" зміни (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим оприлюднив перелік футболістів, які готуватимуться до поєдинків кваліфікації перед Євро-2024 проти збірних Північної Македонії та Мальти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Запрошення до табору "синьо-жовтих" отримали 25 виконавців. Ще три представники української Прем'єр-ліги потрапили в резервний список.

До лав збірної України повернеться хавбек італійського "Дженоа" Руслан Маліновський. Він не потрапив до національної команди у вересні, оскільки через зміну клубу пропустив увесь літній етап підготовки. Він замінить травмованого півзахисника київського "Динамо" Миколу Шапаренка.

Загалом до переліку потрапили 13 легіонерів і лише 12 футболістів із УПЛ. Найбільше представництво мають донецький "Шахтар" і столичне "Динамо" – по 6 виконавців. Збір національної команди розпочнеться 7 жовтня в Празі.

Склад збірної України на жовтневі матчі кваліфікації до Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Попов, Караваєв, Миколенко, Забарний, Кривцов, Михайліченко

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат

Резервний список: Сваток, Піхальонок, Тимчик

Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі: зірковий легіонер повернувся в список

Раніше УАФ обрала місце проведення поєдинку проти Північної Македонії 14 жовтня. Національна команда України прийме балканців у Празі. Домівкою "синьо-жовтих" стане легендарний стадіон "Летна".

До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих українських легіонерів із Мудриком на чолі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Сергей Ребров
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою