Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі: зірковий легіонер повернувся в список

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим оприлюднив перелік футболістів, які готуватимуться до поєдинків кваліфікації перед Євро-2024 проти збірних Північної Македонії та Мальти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Запрошення до табору "синьо-жовтих" отримали 25 виконавців. Ще три представники української Прем'єр-ліги потрапили в резервний список.

До лав збірної України повернеться хавбек італійського "Дженоа" Руслан Маліновський. Він не потрапив до національної команди у вересні, оскільки через зміну клубу пропустив увесь літній етап підготовки. Він замінить травмованого півзахисника київського "Динамо" Миколу Шапаренка.

Загалом до переліку потрапили 13 легіонерів і лише 12 футболістів із УПЛ. Найбільше представництво мають донецький "Шахтар" і столичне "Динамо" – по 6 виконавців. Збір національної команди розпочнеться 7 жовтня в Празі.

Склад збірної України на жовтневі матчі кваліфікації до Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Попов, Караваєв, Миколенко, Забарний, Кривцов, Михайліченко

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат

Резервний список: Сваток, Піхальонок, Тимчик

Раніше УАФ обрала місце проведення поєдинку проти Північної Македонії 14 жовтня. Національна команда України прийме балканців у Празі. Домівкою "синьо-жовтих" стане легендарний стадіон "Летна".