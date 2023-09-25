Військові розповіли, як просування на флангах допоможе звільнити Бахмут

Українські військові продовжують просуватися на південному фланзі Бахмута, падіння ворожої оборони на цьому напрямку може бути критичним для росіян у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресофіцера 3-ої штурмової бригади ЗСУ Олександра Бородіна в ефірі національного телемарафону.

Важливість звільнення Андріївки

За його словами, саме село не має ніякого такого сильного значення, на жаль, воно майже повністю зруйноване.

"А як висота, як місцевість, вона дуже важлива для правого флангу. Тобто в цілому Бахмут тримається на флангах і для правого флангу це наша велика перемога", - сказав Бородін.

Він пояснив, що тепер ці позиції та висоти, які є у ЗСУ, вони мають непоганий потенціал для наступу, а також важливі і для оборонних дій.

Подальше просування під Бахмутом

Окремо пресофіцера 3-ої штурмової бригади ЗСУ зауважив, що важко говорити про подальші плани військових у прямому ефірі.

"Хочу зазначити, що падіння флангів - це ну для самого Бахмута критично, навіть падіння одного флангу", - пояснив військовий.

Також він додав, що це дозволить надалі просуватись вглиб флангів на Бахмутському напрямку. Це потрібно для деокупації міста.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

14 вересня колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району Донецької області. 15 вересня цю інформацію підтвердили штурмовики. А 18 вересня ЗСУ підняли український прапор над Андріївкою.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка. ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення російських військ та їх ліній постачання.