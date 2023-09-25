Танки, гармати і не тільки. "Армія дронів" побила рекорд за кількістю знищеної техніки РФ

"Армія дронів" продовжує знищувати російську техніку на території України. Окупанти за останній тиждень втратили десятки танків і гармат на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Армія дронів" ставить рекорди з ураження російської техніки - результати тижня", - йдеться у повідомленні. Федоров зазначає, що наші воїни продовжують уражати гармати, які заважають рухатися вперед. За останній тиждень є новий рекорд - мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів вразили 27 танків, 55 вантажівок і багато іншого. Фото: Втрати Росії (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua) "Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень - 205 одиниць. Потужні результати", - додав віцепрем'єр. "Армія дронів" знищує росіян Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку "Акація". Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечуються кращими зразками безпілотних літальних апаратів.