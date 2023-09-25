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РФ вночі атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки вдалося збити

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 08:25
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РФ вночі атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки вдалося збити Фото: під часс нічної атаки РФ силам ППО вдалося збити 30 повітряних цілей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 25 вересня російські війська атакували Україну крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними П-800 "Онікс" та ударними дронами типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 30 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія), "Калібрів" - з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" - із району Севастополя.

Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

  • 12 крилатих ракет морського базування "Калібр";
  • 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";
  • 19 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Силами протиповітряної оборони вдалося знищити:

  • 11 крилатих ракет "Калібр";
  • 19 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Крім того, за минулу добу, 24 вересня, сили ППО знищили три ударні БПЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака РФ по Україні 25 вересня

Російські війська в ніч на 25 вересня знову атакували територію України з повітря та суші - тривогу оголошували на території всієї країни. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed, а пізніше загарбники додали до них і "Онікси".

Більшість вибухів пролунали в Одесі - її атакували всіма трьома типами зброї. Також вибухи лунали й у Кривому Розі.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер назвав наслідки ворожої атаки по Одесі та області.

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