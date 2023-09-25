Окупанти намагалися проникнути у Харківську область та облаштувати укріплення, - ДПСУ

У Куп'янському районі Харківської області прикордонники "Сталевого кордону" разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у ДПСУ, будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону.

Однак наші розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько півтора десятка росіян.

Прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону.

"Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів", - розповіли у ДПСУ.

Російські ДРГ

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.

Зокрема, 27 липня Сили оборони відбили атаку російських диверсантів у Сумській області.

Нещодавно, вночі 1 серпня, російська ДРГ намагалася прорватися на українську територію з боку Росії. Це сталося у Чернігівській області.