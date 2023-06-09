Обстріл Херсона під час евакуації та просування ЗСУ під Бахмутом: новини за 8 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни відкрили вогонь по Херсону, де проходить евакуація

У четвер, 8 червня, російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.

Внаслідок обстрілу постраждало 18 осіб, одна людина загинула.

Окрім того, в тимчасово окупованих Олешках під ворожий вогонь потрапила школа, де збиралися люди із затоплених домівок.

РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених

Російська православна церква (РПЦ) заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених.

Передача військових відбулася вчора нібито на прохання угорської сторони.

При цьому в РПЦ не уточнюють точної кількості переданих Угорщині українських військових.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ і патріарх Кирило збирається передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. При цьому зазначалося, що передача військових не узгоджувалася з Україною.

Водночас джерело повідомляло, що Росія також укотре планує розіграти так звану "угорську карту" й актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

Британія ввела нові санкції проти Білорусі

У рамках нових санкцій проти Білорусі Британія ввела обмеження на експорт, а також спробувала закрити лазівки для обходження санкцій Росією.

Британія забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку до країни з Білорусі, які є джерелами доходу для режиму Лукашенка.

Країна також блокує експорт до Білорусі з Британії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Окрім того, онлайн-заходи країни дають уряду можливість перешкоджати білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Британії. Це означає, що компанії медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції, як це вже відбувається з російськими організаціями.

Британія також розширила критерії щодо застосування санкцій. Це дасть змогу застосовувати обмеження до ширшого кола людей, які підтримують режим Лукашенка. Тобто є підстави, якщо це доцільно, вводити санкції проти близьких родичів тих, хто вже потрапив під обмеження.

Крім того, заходи в цьому пакеті спрямовані на придушення можливості обходити санкції. Так, до Білорусі застосовують такі ж обмеження, як і до Росії, щоб закрити лазівки та розв'язати проблему обходу санкцій.

Це включає в себе обмеження коштів, які Білорусь може залучити, шляхом подальшого обмеження білоруського доступу до фінансових ринків Британії та запобігання імпорту товарів, таких як золото, яке могло походити з Росії.

Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з "Росатомом"

Україна направила ноту протесту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці з Росією в атомній енергетиці.

"Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Зокрема, Шмигаль порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні.

Він додав, що такі кроки виглядають сюрреалістично на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр впевнений, що санкції проти РФ мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

Підрив Каховської ГЕС: через затоплення загинули десять людей

В Олешках Херсонської області та прилеглих населених пунктах, які зараз затоплені, відомо вже про дев'ятьох загиблих. А у селі Василівка Миколаївській області, яке також затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув один чоловік.

США надали фіндопомогу українцям, що постраждали через затоплення після підриву Каховської ГЕС

США надали фінансову допомогу українцям з низки населених пунктів, які затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Зазначається, що у перші години після підриву Каховської ГЕС гуманітарні та аварійні групи USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та посольство США в Києві почали надавати негайну допомогу в евакуації та гуманітарну допомогу цивільним.

Наразі американські партнери надали таку допомогу:

Грошова допомога : надано 22,5 млн гривень (приблизно 608 тисяч доларів) для понад 1000 домогосподарств. Ця група отримуватиме 2200 гривень (60 доларів) на особу протягом трьох місяців, охоплюючи до п’яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах.

: надано 22,5 млн гривень (приблизно 608 тисяч доларів) для понад 1000 домогосподарств. Ця група отримуватиме 2200 гривень (60 доларів) на особу протягом трьох місяців, охоплюючи до п’яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах. Харчування : роздано гаряче харчування 7 тисячам людей у Херсоні та Миколаєві, планується забезпечити додаткове харчування протягом наступних днів.

: роздано гаряче харчування 7 тисячам людей у Херсоні та Миколаєві, планується забезпечити додаткове харчування протягом наступних днів. Вода : питну воду надали понад 14 тисячам людей, її продовжуватимуть надавати. США також збираються передати системи фільтрації води та резервуари для зберігання води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях.

: питну воду надали понад 14 тисячам людей, її продовжуватимуть надавати. США також збираються передати системи фільтрації води та резервуари для зберігання води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях. Паливо : надано понад 10 тисяч літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги.

: надано понад 10 тисяч літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги. Евакуація : надано автобуси для підтримки урядових заходів з евакуації. Також надаються човни для підтримки рятувальних робіт.

: надано автобуси для підтримки урядових заходів з евакуації. Також надаються човни для підтримки рятувальних робіт. Додаткова допомога : розгорнуто команди для підтримки евакуйованих дітей на вокзалах, під час транзиту та на станціях прийому. Також роздано понад 17 850 інших предметів допомоги, включаючи гігієнічні набори та постільну білизну.

: розгорнуто команди для підтримки евакуйованих дітей на вокзалах, під час транзиту та на станціях прийому. Також роздано понад 17 850 інших предметів допомоги, включаючи гігієнічні набори та постільну білизну. Зусилля з відновлення: уряд США працює над постачанням насосів для критичної інфраструктури міста Херсон.

Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: чекають на доступ від РФ

Україна та ООН домовились про проведення евакуації з окупованих територій на лівому березі Дніпра після підриву Каховської ГЕС.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку організації задля подолання гуманітарних наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Українська сторона відзначила те, що ООН направила гуманітарну допомогу на постраждалі території. Проте масштаб руйнувань та страждань, завданих людям і тваринам, потребує якісно іншого реагування. За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

"Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території", - сказано у повідомленні.

Кулеба запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Сторони домовились, що підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно РФ надасть доступ та гарантії безпеки.

Наразі ООН очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.