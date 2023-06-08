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Підрив Каховської ГЕС: в Олешківській громаді через затоплення загинули дев'ять людей

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Четвер 08 червня 2023 16:25
Підрив Каховської ГЕС: в Олешківській громаді через затоплення загинули дев'ять людей Фото в Олешківській громаді через затоплення загинули вже дев'ятеро людей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Олешках та прилеглих населених пунктах, які зараз затоплені, відомо вже про дев'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Олешків Євгена Рищука в ефірі телемарафону.

"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", - розповів міський голова.

При цьому він уточнив, що всього станом на сьогодні підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали заміновану Каховську ГЕС. Через це низка населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Найбільше від дій росіян постраждали жителі міст та сіл лівобережної частини регіону, яка перебуває під контролем РФ. Там не було проведено евакуацію мирного населення.

Вже вчора, 7 червня, Рищук розповідав про трьох загиблих через затоплення.

Детально про наслідки підриву греблі станом на 8 червня - у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська область Каховська ГЕС Олешки Війна Росії проти України
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