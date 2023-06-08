ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з "Росатомом"

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 17:41
Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з "Росатомом" Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна направила ноту протесту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці з Росією в атомній енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

""Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти", - написав він.

Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Зокрема, Шмигаль порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні.

Він додав, що такі кроки виглядають сюрреалістично на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр впевнений, що санкції проти РФ мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - додав він.

Співпраця з "Росатомом"

Наприкінці травня Єврокомісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на угорській АЕС "Пакш", які були укладені ще дев'ять років назад з "Росатомом".

Так, Угорщина хоче розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Проєкт добудови передали "Росатому" без тендера ще у 2014 році, проте він зіткнувся з затримками.

Додамо, що під час роботи над одинадцятим пакетом санкцій ЄС проти Росії, частина країн заявила про необхідність введення обмежень проти ядерної промисловості країни-агресора. Проте пізніше стало відомо, що блок поки що не планує цього робити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Росатом Денис Шмигаль
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон