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Ще 730 знищених окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати росіян

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Україна, Четвер 08 червня 2023 08:33
Ще 730 знищених окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати росіян Фото: росіяни втратили вже понад 212 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія від початку повномасштабної війни втратила вже понад 212 тисяч своїх солдатів. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 730 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків - 3891 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин - 7576 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 3668 (+28) од.;
  • РСЗВ - 595 (+1) од.;
  • засоби ППО - 355 (+3) од.;
  • літаків - 314 од.;
  • гелікоптерів - 299 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3234 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1171 од.;
  • кораблі /катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35) од.;
  • спеціальна техніка - 500 (+8).

Росія втрачає війська

Варто зазначити, що Росія не називає точну кількість своїх втрат та приховує їх від громадськості.

При цьому раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. Проте він не уточнив, чи йде мова лише про вбитих або ж про загальні втрати окупантів.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. За його словами, втрати росіян у Бахмуті з вересня склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

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