Ще 730 знищених окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати росіян
Росія від початку повномасштабної війни втратила вже понад 212 тисяч своїх солдатів. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 730 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано;
- танків - 3891 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 7576 (+16) од.;
- артилерійських систем - 3668 (+28) од.;
- РСЗВ - 595 (+1) од.;
- засоби ППО - 355 (+3) од.;
- літаків - 314 од.;
- гелікоптерів - 299 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3234 (+15) од.;
- крилаті ракети - 1171 од.;
- кораблі /катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35) од.;
- спеціальна техніка - 500 (+8).
Росія втрачає війська
Варто зазначити, що Росія не називає точну кількість своїх втрат та приховує їх від громадськості.
При цьому раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. Проте він не уточнив, чи йде мова лише про вбитих або ж про загальні втрати окупантів.
Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. За його словами, втрати росіян у Бахмуті з вересня склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.
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