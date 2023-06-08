Росіяни вдарили ракетами по Умані: є постраждалі

Російські окупанти сьогодні, 8 червня, обстріляли ракетами Уманський район. Внаслідок ворожого удару є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram .

"Вечір з тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашому Уманському району. Є два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - розповів Табурець.

Фото: наслідки обстрілу Умані (t.me/cherkaskaODA)

За його словами, через ворожу атаку поранення щонайменше отримали вісім людей. Двоє - у тяжкому стані.

Фото: росіяни обстріляли Умань (t.me/mvs_ukraine)

Табурець наголосив, що на місці події вже працюють служби. Деталі удару встановлюють.

Вечірня повітряна тривога

Нагадаємо, сьогодні ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети "Калібр".

При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні.

Варто зауважити, що востаннє окупанти били по Умані 28 квітня. Тоді вони ракетою зруйнували 14 квартир багатоповерхового будинку. Загинули 23 мирні жителі, у тому числі діти.