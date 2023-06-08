ЗСУ наступають під Бахмутом, а РФ стягують туди резерви: карти боїв від ISW

Збройні сили України просуваються на флангах під Бахмутом, тоді як росіяни розгортають в регіоні резерви, готуючись до глибокої оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни .

Ситуація в Луганській та Донецькій областях

Російські та українські офіційні особи звинуватили один одного в пошкодженні аміакопроводу, що проходить через Харківську область, і у витоку аміаку. На геолокованих кадрах видно велику хмару аміаку, що витікає з ділянки аміакопроводу Тольятті-Одеса на південь від Масютівки Харківської області (12 км на північний схід від Куп’янська).

Голова Харківської області Олег Синегубов повідомив, що російські війська випустили по трубопроводу шість снарядів, а 5 і 6 червня російські війська обстріляли газопровід з артилерії. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські війська навмисно мінували територію вночі 5 червня.

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ремонт газопроводу триватиме від одного до трьох місяців. Нещодавно російські та українські війська вели бойові дії поблизу Масютівки. Раніше ISW повідомляв, що російські офіційні особи поставили інформаційні умови для звинувачення України у застосуванні хімічної зброї або в проведенні атак під хибним прапором із застосуванням хімічної чи радіологічної зброї.

7 червня російські війська продовжували вести наземні атаки навколо Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії біля самої Кремінної та на південь від Кремінської в районі Білогорівки (10 км на південь), Берестового (30 км на південь) і Веселого (32 км на південь). Російське джерело стверджувало, що 6 червня російські війська атакували Новоселівське (13 км на північний схід від Сватового) і просунулися в район Білогорівки.

Бої на Донбасі

Українські чиновники зазначили, що українські війська станом на 7 червня ведуть наступальні дії на бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 7 червня заявила, що українські війська під Бахмутом перейшли з оборонного режиму в наступальний і просунулися від 200 до 1000 метрів на різних невизначених ділянках за минулу добу.

Маляр також зазначила, що російські війська розгортають резерви біля Бахмута для підготовки до ведення глибокої оборони, а деякі підрозділи "Вагнера" залишаються в російському тилу. Командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська наступають на флангах до Бахмуту, а російські війська втрачають окремі невизначені позиції.

Російські військові блогери стверджують, що українські війська проводять контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (6 км на південний захід), на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (10 км на північний захід) і в районі Берхівки (6 км на північний захід), а також на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки (15 км на північний схід).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки на кілька населених пунктів на околицях Бахмута. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на Кліщіївку, Оріхово-Василівку, Іванівське (5 км на південний захід від Бахмута) та Північне (20 км на південний захід від Бахмута).

7 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в напрямку Авдіївки та що українські війська відбили 13 російських наземних атак у Мар’їнці (на південно-західній околиці міста Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували на північно-західній околиці Донецька в районі Невельського, Водяного та Опитного, а українські війська з втратами відступили з-під Опитного. Російське Міноборони стверджувало, що російські війська завдали ударів і знищили два українських паливних бази в Авдіївці.

"Південна вісь"

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська здійснили наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями 7 червня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська відбили українські атаки на південний захід від Великої Новосілки, і підтвердило, що російські війська контролюють Новодонецьке (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили нові українські атаки на Новодонецьке 6 червня, і стверджували, що українські війська мали "перемінний успіх на південний захід від Великої Новосілки. Російський "воєнкор" заявив, що українська тактична група просунулася на один кілометр і досягла тактичної висоти на південний захід від Великої Новосілки.

Російський полковник "К. Залєський" повідомляв, що східні військові підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади (5-та загальновійськова армія) та 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія) - а саме 143-й мотострілецький полк, 114-й гвардійський мотострілецький полк та 394-й мотострілецький полк - діють на напрямках Времівка-Велика Новосілка.

Залєський додав, що російські 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада (36-а загальновійськова армія, ОМБр), підрозділи оперативно-бойового з’єднання ополчення так званої "ДНР" "Каскад" та інші невизначені підрозділи т.н. "республіки" відбивали атаки українських військ біля Великої Новосілки. Він зазначив, що раніше підрозділи 29-ї загальновійськової армії зупиняли українське просування в районі Павлівки (45 км на південний захід від Донецька).

Повідомляється, що 7 червня російські та українські сили вступили в бойові дії в західній Запорізькій області. Російські військові блогери стверджували, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в населені пункти на південь і південний захід від Оріхова.

Російські джерела також стверджували, що бої тривають на південний захід від Оріхова. Військовий блогер, пов’язаний з "Вагнером", стверджував, що підрозділи 291-го гвардійського мотострілецького та 70-го гвардійського мотострілецького полків Південного військового округу (обидва входять до складу 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії) відбили українські атаки на лінії Оріхів-Токмак-Мелітополь.

Російські "воєнкори" стверджували, що невідомі російські розвідники та спецназ продовжують обороняти позиції РФ на заході Запорізької області.

7 червня російські та українські джерела повідомили про вибухи на окупованих територіях у Запорізькій та Донецькій областях. Мер українського Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужний вибух у Мирному Мелітопольського району та шість вибухів у Токмаку.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські війська завдали удару по ливарному цеху в Молочанську на південний захід від Токмака. Радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко поділився місцевими повідомленнями про вибухи на північний схід і південний захід від Маріуполя.

Андрющенко також повідомив про збільшення активності російської авіації над Маріуполем 7 червня. Російські війська повідомляли про обстріл українських позицій на південній лінії фронту.

Ситуація на фронті 7 червня

За даними Генштабу, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Станом на ранок 7 червня було відомо про 212030 ліквідованих росіян, за попередню добу ЗСУ знищили 880 окупантів та літак.

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