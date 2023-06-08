ЗСУ знищили більше трьох рот росіян на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Українські воїни протягом доби здійснили 1522 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Було ліквідовано й поранено близько трьох рот росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Як пише Тарнавський, робота ЗСУ на Таврійському напрямку дуже успішна. Ворог наразі перебуває в обороні й намагається зупинити наших воїнів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1522 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - пише Тарнавський.

Українські воїни знищили 57 одиниць військової техніки противника, серед яких:

12 танків;

5 одиниць БМП;

3 ББМ;

2 МТЛБ;

БТР;

гаубицю 2С19 "Мста-С";

самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація";

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";

РЕБ "Поле-21";

РЛС "Зоопарк";

зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2";

БпЛА "Supercam";

БпЛА "Орлан - 10";

БпЛА "Zala";

2 одиниці БМ-21 "Град";

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

самохідну артилерійську установку "Мста-С".

"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога. Сили оборони продовжують знищувати росіян", - додає Тарнавський.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 212 760 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 730 російських солдатів.