Обстрел Херсона во время эвакуации и продвижение ВСУ под Бахмутом: новости за 8 июня

Война России против Украины: последние новости

Россияне открыли огонь по Херсону, где проходит эвакуация

В четверг, 8 июня, российские оккупанты обстреляли Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем производится эвакуация с затопленных территорий.

В результате обстрела пострадали 18 человек, один - погиб.

Кроме того, во временно оккупированных Алешках во вражеский огонь попала школа, где собирались люди из затопленных домов.

РПЦ заявила о передаче Венгрии украинских военнопленных

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных.

Передача военных состоялась вчера якобы по просьбе венгерской стороны.

При этом в РПЦ не уточняют точное количество переданных Венгрии украинских военных.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что РПЦ и патриарх Кирилл собирается передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. При этом отмечалось, что передача военных не согласовывалась с Украиной.

В то же время источник сообщал, что Россия также в очередной раз планирует разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".

Великобритания ввела новые санкции против Беларуси

В рамках новых санкций против Беларуси Британия ввела ограничения на экспорт, а также попыталась закрыть лазейки для обхождения санкций Россией.

Британия запрещает импорт золота, цемента, древесины и каучука в страну из Беларуси, которые являются источниками дохода для Лукашенко.

Страна также блокирует экспорт в Беларусь из Британии банкнот и оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.

Кроме того, онлайн-мероприятия страны позволяют правительству препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Британии. Это означает, что компании медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции веб-сайтам белорусских СМИ, как это уже происходит с российскими организациями.

Британия также расширила критерии применения санкций. Это позволит применять ограничения к более широкому кругу людей, поддерживающих режим Лукашенко. То есть есть основания, если это целесообразно, вводить санкции против близких родственников уже попавших под ограничения.

Кроме того, меры в этом пакете направлены на подавление возможности обходить санкции. Так, в Беларуси применяют такие же ограничения, как в России, чтобы закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций.

Это включает в себя ограничение средств, которые Беларусь может привлечь путем дальнейшего ограничения белорусского доступа к финансовым рынкам Британии и предотвращения импорта товаров, таких как золото, которое могло произойти из России.

Украина направила ноту протеста Еврокомиссии о возможной активизации сотрудничества с "Росатомом"

Украина направила ноту протеста Европейской комиссии относительно возможной активизации сотрудничества с Россией в атомной энергетике.

"Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина ожидает, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено.

В частности, Шмыгаль поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития на министерском уровне.

Он добавил, что такие шаги выглядят сюрреалистически на фоне крушения на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС.

Премьер-министр уверен, что санкции против РФ должны быть ужесточены, в частности в таких сферах как атомная энергетика.

Подрыв Каховской ГЭС: из-за затопления погибли десять человек

В Алешках Херсонской области и близлежащих населенных пунктах, которые сейчас затоплены, известно уже о девяти погибших. А в селе Васильевка Николаевской области, которое также затопило из-за подрыва Каховской ГЭС, погиб один человек.

США предоставили финпомощь украинцам, пострадавшим из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС

США предоставили финансовую помощь украинцам из ряда населенных пунктов, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Отмечается, что первые часы после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные и аварийные группы USAID (Агентство США по международному развитию) и посольство США в Киеве начали оказывать немедленную помощь в эвакуации и гуманитарную помощь гражданским.

В настоящее время американские партнеры оказали такую помощь:

Денежная помощь: предоставлено 22,5 млн гривен (примерно 608 тысяч долларов) для более чем 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать 2200 гривен (60 долларов) на человека в течение трех месяцев, охватывая до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах.

предоставлено 22,5 млн гривен (примерно 608 тысяч долларов) для более чем 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать 2200 гривен (60 долларов) на человека в течение трех месяцев, охватывая до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах. Питание: роздано горячее питание 7 тысяч человек в Херсоне и Николаеве, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней.

роздано горячее питание 7 тысяч человек в Херсоне и Николаеве, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней. Вода: питьевую воду предоставили более 14 тысяч человек, ее будут продолжать предоставлять. США собираются передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях.

питьевую воду предоставили более 14 тысяч человек, ее будут продолжать предоставлять. США собираются передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях. Топливо: предоставлено более 10 тысяч литров горючего для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи.

предоставлено более 10 тысяч литров горючего для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи. Эвакуация: предоставлены автобусы для поддержки правительственных мер по эвакуации. Также предоставляются лодки для поддержки спасательных работ.

предоставлены автобусы для поддержки правительственных мер по эвакуации. Также предоставляются лодки для поддержки спасательных работ. Дополнительная помощь: развернута команда для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема. Также было роздано более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье.

развернута команда для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема. Также было роздано более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье. Усилия по восстановлению: правительство США работает над поставкой насосов для критической инфраструктуры Херсона.

Украина и ООН договорились об эвакуации из оккупированного Левобережья: ждут доступа от РФ

Украина и ООН договорились об эвакуации с оккупированных территорий на левом берегу Днепра после подрыва Каховской ГЭС.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили усиление помощи со стороны организации по преодолению гуманитарных последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Украинская сторона отметила, что ООН направила гуманитарную помощь на пострадавшие территории. Однако масштаб разрушений и страданий, причиненных людям и животным, требует качественно иного реагирования. По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

"Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

Стороны договорились, что подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только РФ предоставит доступ и гарантии безопасности.

В настоящее время ООН ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.