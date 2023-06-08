Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: чекають на доступ від РФ

Україна та ООН домовились про проведення евакуації з окупованих територій на Лівому березі Дніпра після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку організації задля подолання гуманітарних наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Українська сторона відзначила те, що ООН направила гуманітарну допомогу на постраждалі території. Проте масштаб руйнувань та страждань, завданих людям і тваринам, потребує якісно іншого реагування. За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

"Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території", - сказано у повідомленні.

Кулеба запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Сторони домовились, що підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно РФ надасть доступ та гарантії безпеки.

Наразі ООН очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховську ГЕС низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пішли під воду.

Найскладніша ситуація у Херсонській області, де затоплено вже 600 кв. км. При цьому лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією, постраждав найбільше. Водночас росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Додамо, що українські рятувальники вже евакуювати понад 2 тисячі мешканців з правого берега.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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