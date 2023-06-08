РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених

Російська православна церква (РПЦ) заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. Передача військових відбулася сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу РПЦ.

Передача військових відбулася нібито на прохання угорської сторони.

"З благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях", - ідеться в повідомленні.

При цьому в РПЦ не уточнюють точної кількості переданих Угорщині українських військових.

Передача військових Угорщині

Джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ і патріарх Кирило збирається передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. При цьому зазначалося, що передача військових не узгоджувалася з Україною.

Водночас джерело повідомляло, що Росія також укотре планує розіграти так звану "угорську карту" й актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

Обмін полоненими між Україною та Росією

Від початку повномасштабного вторгнення РФ уже відбулося кілька обмінів полоненими між Києвом і Москвою. Востаннє на територію України вдалося повернути живими з російського полону понад 100 захисників, які воювали на Бахмутському напрямку.

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