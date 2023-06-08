В Донецькій області тривають бої за Велику Новосілку, - Міноборони

Українські та російські військові ведуть бої за прифронтове селище міського типу Велика Новосілка у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Ситуація на Півдні

На Новопавлівському напрямку тривають бої за Велику Новосілку (Донецька область).

На Запорізькому напрямку в районі Оріхова російські окупанти перебувають в активній обороні.

Ситуація на Сході

На Бахмутському напрямку українські військові ведуть активні дії. Там тривають бої. Подекуди окупанти намагаються перейти у наступ, але безуспішно.

На Куп’янському та Шахтарському напрямках загарбники завдають авіаційні удари, та здійснюють обстріли.

На Авдіївському та Лиманському напрямках росіяни намагаються наступати, але безуспішно.

На Мар’їнському напрямку тривають бої. Українські військові відбили численні атаки ворога в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

Підготовка до контрнаступу України

Тільки вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські бійці ще не розпочали контрнаступ. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має необхідні можливості та зброю для деокупації території.

Вчора Маляр повідомила, що наші військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. Вони просунулися до 1100 метрів на різних ділянках.

А вже сьогодні Третя штурмова бригада заявила про просування на понад 2 кв. км. на Бахмутському напрямку.

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