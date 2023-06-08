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У Миколаївській області загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС

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Миколаївська область, Четвер 08 червня 2023 13:02
У Миколаївській області загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС Ілюстративне фото: у Миколаївській області загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

За його словами, у Василівці загинув 53-х річний чоловік. Він вчора відмовився від евакуації.

Загалом в Миколаївській області підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.

Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.

Українців закликають в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Через це почало підтоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Через затоплення загинуло вже три людини у тимчасово окупованих Олешках.

Тим часом у Миколаєві та області рівень води перевищив історичний максимум. Зокрема, через катастрофу Кінбурнську косу відрізало від материка.

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