Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшилась
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу по Херсону під час евакуації цивільних зросла до 18 осіб, одна людина - загинула.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, безпосередньо у Херсоні поранення отримали дев'ять осіб. Вони були задіяні під час евакуації містян у зв'язку із затопленням.
Серед них:
- двоє працівників ДСНС;
- правоохоронець;
- лікар;
- волонтер з Німеччини.
Окрім цього у Херсонській області поранення отримали також дев'ять осіб, одна людина - загинула.
Обстріл Херсону 8 червня
У четвер, під ворожий обстріл потрапив Корабельний район Херсону, який затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Спочатку обласна прокуратура заявила про одного загиблого й двох постраждалих внаслідок атаки. Пізніше з'ясувалось, що загиблих немає, втім кількість поранених зросла до 8 осіб.
З усіма наслідки підриву Каховської ГЕС станом на 8 червня можна ознайомитись в матеріалі агентства.
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