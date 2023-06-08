Росіяни атакували керованими бомбами Херсонську область

Російські військові в черговий раз атакували територію Херсонської області. Цього разу за допомогою керованих авіабомб окупанти обстріляли Берислав та район.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал уряду.

"Щойно терористи обстріляли керованими авіаційними бомбами місто Берислав та Бериславський район, і ми зараз тільки встановлюємо наслідки від цих бомбардувань, тому можемо вчергове констатувати, що російський режим показує своє терористичне обличчя", - повідомив міністр внутрішніх справ.

Він також звернувся із проханням до усіх, хто допомагає ліквідовувати наслідки катастрофи.

"Нам чітко треба працювати всім разом. Єдиною командою в єдиній системі. Ми маємо знати, скільки в нас плавзасобів, скільки в нас сил - людей і техніки. Тому велике прохання до всіх, хто залучається і має бажання й надалі долучатися до ліквідації наслідків. Спочатку звертатись в Штаб ліквідації наслідків, він працює цілодобово. Адже тільки разом ми можемо довести, що є незламною нацією”, - наголосив Клименко.

Ситуація в Херсонській області

Росіяни майже щоденно обстрілюють Херсон та всю деокуповану частину області. Для атаки ворог використовує міномети, артилерію та авіацію.

Однак на лівобережжі Херсонської області, що нині залишається окупованим, також лунають звуки вибухів. Адже Сили оборони постійно знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

Бериславський район є одним із тих, що росіяни обстрілюють майже щодня.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до того, що низка населених пунктів у Херсонській та деяких інших областях пішли під воду.

Найскладніша ситуація у Херсонській області, де затоплено вже 600 кв. км. При цьому лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією, постраждав найбільше. Однак росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах, а навпаки забороняють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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