Бензин зі спиртом, тарифи на воду та обнулення кешбеку: що зміниться в липні

З 1 липня на українців чекає низка масштабних змін: на АЗС запрацює новий стандарт бензину, у кількох містах зростуть тарифи на воду, а для абітурієнтів стартує реєстрація е-кабінетів. Також оновляться правила відправки посилок до ЄС та вимоги до бізнесу.

Головне: Новий стандарт бензину: З 1 липня Україна переходить на пальне Е10. Це уніфікує наш паливний ринок із ЄС.

З 1 липня Україна переходить на пальне Е10. Це уніфікує наш паливний ринок із ЄС. Стрибок тарифів на воду: У багатьох містах затвердили нові тарифи на воду, які почнуть діяти у липні.

У багатьох містах затвердили нові тарифи на воду, які почнуть діяти у липні. Старт вступної кампанії: Починається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів.

Починається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів. Мобільний зв'язок та посилки: "Київстар" закриває поповнення через команду *134# та меню 899. Країни ЄС вводять нові митні правила та додаткові збори для комерційних посилок і подарунків дорожче 45 євро.

"Київстар" закриває поповнення через команду *134# та меню 899. Країни ЄС вводять нові митні правила та додаткові збори для комерційних посилок і подарунків дорожче 45 євро. Національний кешбек: Усі невикористані кошти, які були накопичені за попередні місяці, 1 липня автоматично повернуться до держбюджету.

Усі невикористані кошти, які були накопичені за попередні місяці, 1 липня автоматично повернуться до держбюджету. Проїзд для школярів у Києві: У столиці літні канікули скасовують безкоштовний проїзд для школярів і курсантів (для учнів діятиме знижка 75%).

У столиці літні канікули скасовують безкоштовний проїзд для школярів і курсантів (для учнів діятиме знижка 75%). Евакуація: На Чернігівщині через обстріли оголошено обов'язкову евакуацію мешканців 12 прикордонних сіл.

На Чернігівщині через обстріли оголошено обов'язкову евакуацію мешканців 12 прикордонних сіл. Пільги для бізнесу: Постраждалий від обстрілів малий і середній бізнес зможе взяти кредит на відновлення до 150 млн грн під 0,1% на два роки.

Постраждалий від обстрілів малий і середній бізнес зможе взяти кредит на відновлення до 150 млн грн під 0,1% на два роки. Перевірки: Держпраці розпочне жорсткі перевірки компаній щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Держпраці розпочне жорсткі перевірки компаній щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Медицина: Програма "Доступні ліки" розширює перелік безкоштовних препаратів для пацієнтів із серцево-судинними хворобами.

Програма "Доступні ліки" розширює перелік безкоштовних препаратів для пацієнтів із серцево-судинними хворобами. Дозвілля: У кінотеатрах стартують великі прем'єри: "Посіпаки і Монстряки", "Світ Юрського періоду: Відродження" та "Одіссея" Крістофера Нолана.

Бензин Е10: на АЗС почне діяти новий стандарт пального

З 1 липня в Україні на всіх автозаправних станціях почне діяти новий стандарт бензину Е10. Це означає, що до пального додаватимуть до 10% біоетанолу. Такий крок є частиною гармонізації українського паливного ринку з європейськими стандартами.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, головна зміна полягає в тому, що Україна перейде зі стандарту Е5 на Е10, який вже давно є основним у більшості країн Європейського Союзу.

За словами експерта, раніше європейським виробникам доводилося виготовляти окремі партії бензину Е5 спеціально для українського ринку. Це вимагало додаткових резервуарів, окремої логістики та збільшувало витрати постачальників.

Після переходу на Е10 пальне для України та країн ЄС фактично стане однаковим продуктом. Це спростить закупівлі, зробить логістику ефективнішою та в перспективі може допомогти стабілізувати ціни на бензин.

Водночас водіям не варто очікувати суттєвого подорожчання. За оцінкою Куюна, додавання біоетанолу може збільшити вартість бензину лише на 50-70 копійок за літр, тобто менш ніж на 1%. Надалі ця різниця може взагалі зникнути, коли ринок повністю адаптується до нового стандарту.

Експерт також наголошує, що бензин із вмістом до 10% біоетанолу є безпечним для автомобілів. Більшість сучасних машин не потребуватимуть жодних змін, а для окремих старіших моделей може знадобитися лише незначне налаштування паливної системи.

ЄС запровадить нові правила для посилок з України

Із 1 липня країни Євросоюзу почнуть поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок, зокрема й з України. Зміни стосуватимуться продавців, які відправляють товари до ЄС, а також подарунків вартістю понад 45 євро.

Для частини відправлень можуть з'явитися додаткові платежі, зокрема сервісні збори, ПДВ (якщо він не був сплачений раніше) та інші митні платежі залежно від країни призначення.

Водночас "Укрпошта" обіцяє автоматично оформлювати необхідні платежі, щоб відправникам і одержувачам не довелося проходити додаткові митні процедури самостійно.

Вступна кампанія: реєстрація електронних кабінетів

Із 1 липня в Україні стартує реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів вищої освіти. Саме через них абітурієнти подаватимуть заяви на вступ, відстежуватимуть їхній статус та отримуватимуть інформацію про результати конкурсного відбору.

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що реєструвати кабінет у перший день роботи системи не обов'язково. Подати заяви на бакалаврат можна буде з 19 липня до 1 серпня, а електронні кабінети працюватимуть до 15 жовтня.

Цьогоріч вступники можуть подати не більше 10 заяв, із яких максимум п'ять - на бюджетну форму навчання, а решту - на контракт. При цьому кожній заяві необхідно присвоїти пріоритетність: №1 означає найбажаніший варіант вступу. Після подання змінити порядок пріоритетів уже не можна.

У Києві школярі знову платитимуть за проїзд

Із 1 липня до 31 серпня школярі Києва оплачуватимуть проїзд у міському транспорті, адже безкоштовний проїзд діє лише протягом навчального року.

Водночас для учнів залишиться 75% знижка на проїзні квитки. Оформити їх можна у застосунку "Київ Цифровий", EasyPay, на сайті ГІОЦ або через термінали самообслуговування.

Також на час літніх канікул право на безоплатний проїзд втратять курсанти вищих військових навчальних закладів столиці.

Обов’язкова евакуація у Чернігівській області

Із 1 липня у Чернігівській області стартує обов'язкова евакуація мешканців 12 прикордонних сіл у чотирьох громадах області. Таке рішення ухвалила Рада оборони регіону через безпекову ситуацію.

Водночас триватиме евакуація ще із семи прикордонних населених пунктів, де її оголосили раніше. За даними обласної влади, нині там залишаються близько тисячі людей, серед яких 120 дітей.

В ОВА повідомили, що евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, а завершити процес планують протягом двох місяців.

Невикористаний "Національний кешбек" повернуть до держбюджету

Із 1 липня невикористані кошти, накопичені в межах програми "Національний кешбек", повернуть до державного бюджету. Тому витратити виплати за попередні місяці та червень потрібно до 30 червня включно.

Після цього картка перейде на новий цикл накопичення, і на неї надалі зараховуватиметься кешбек за нові покупки українських товарів, які беруть участь у програмі.

Накопичені кошти можна використати, зокрема, на оплату комунальних або поштових послуг, придбання ліків, книг чи перерахувати на благодійність.

"Київстар" закриє один зі способів поповнення рахунку

Із 1 липня абоненти "Київстар" більше не зможуть поповнювати мобільний рахунок через послугу "Мобільний Платіж" за комбінацією *134# або через голосове меню за номером 899.

У компанії пояснили, що відмовляються від цих способів через їхню низьку популярність. Поповнити рахунок, як і раніше, можна буде через застосунок "Мій Київстар", банківські застосунки та інші платіжні сервіси.

Бізнес зможе отримати кредити на відновлення під 0,1%

Із 1 липня малий і середній бізнес зможе оформити пільгові кредити на відновлення майна, пошкодженого або зруйнованого внаслідок російських обстрілів. Максимальна сума фінансування становитиме до 150 млн гривень.

Протягом перших двох років ставка за кредитом становитиме 0,1% річних, після цього - 5%, 7% або 9% залежно від умов програми. Новий механізм працюватиме в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Програма "Доступні ліки" розширюється

Із 1 липня українці зможуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримувати більше препаратів у межах державної програми "Доступні ліки". Насамперед перелік розширять для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Отримати препарати можна буде за електронним рецептом лікаря. У МОЗ наголошують, що розширення програми має покращити доступ до лікування хвороб серця і судин, які залишаються однією з головних причин смертності в Україні.

Підвищення тарифів на воду

Із 1 липня у кількох містах України набудуть чинності нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, у Бородянці загальний тариф на водопостачання та водовідведення становитиме 139,34 грн за кубометр, у Вінниці тариф зросте більш ніж утричі - до 81,01 грн за кубометр, у Тернополі вартість водопостачання становитиме 38,46 грн за кубометр, а в Ужгороді загальний тариф підвищиться до 91,24 грн за кубометр.

Перегляд тарифів став можливим після передачі повноважень щодо їх встановлення органам місцевого самоврядування. Водоканали пояснюють подорожчання зростанням вартості електроенергії, реагентів, ремонтів мереж та необхідністю підтримувати критичну інфраструктуру в умовах війни.

Роботодавців почнуть перевіряти за новими правилами

Із 1 липня контроль за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюватиме Державна служба з питань праці. Це передбачає новий порядок, затверджений Кабінетом міністрів.

Держпраці зможе проводити як планові, так і позапланові перевірки, зокрема на підставі інформації від Пенсійного фонду. Під час контролю інспектори матимуть право перевіряти документи, отримувати пояснення від роботодавця, вимагати копії необхідних документів, а також використовувати дані державних реєстрів. За результатами перевірки складатиметься акт, а в разі виявлення порушень роботодавцю видаватимуть припис на їх усунення.

У зв'язку з набуттям чинності нового порядку роботодавцям рекомендують заздалегідь перевірити кадрову документацію, правильність обліку працівників з інвалідністю та відповідність установленому нормативу, щоб уникнути порушень під час перевірок.

У кінотеатрах стартують липневі прем'єри

З початком липня в український прокат виходить одразу кілька очікуваних фільмів. Уже 1 липня стартує нова анімація "Посіпаки і Монстряки", а 2 липня - "Світ Юрського періоду: Відродження".

Упродовж місяця глядачі також побачать нові стрічки "Зловісні мерці у вогні", "Ваяна", "Одіссея" Крістофера Нолана та "Людина-павук: Абсолютно новий день".