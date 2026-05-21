Вступна кампанія 2026: які документи потрібні для подачі заяви до вишу
У 2026 році правила прийому абітурієнтів зазнали важливих оновлень. Переважна більшість вступників подаватиме заяви виключно в дистанційному форматі.
Головне:
- Більшість абітурієнтів подають заяви виключно в електронній формі через ЄДЕБО.
- Дозволено подати до 5 заяв на бюджет та до 5 заяв на контрактну форму навчання.
- Електронні кабінети реєструються на офіційному порталі vstup.edbo.gov.ua.
- Паперові заяви залишаються доступними лише для іноземців та окремих пільгових категорій.
Як зареєструвати електронний кабінет
Вступна кампанія у 2026 році триватиме з 1 липня до 15 жовтня. Для створення кабінету вступника на сайті ЄДЕБО необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши такі дані:
- Логін: адреса особистої електронної пошти, до якої ви маєте постійний доступ.
- Пароль: для подальшого входу.
- Документ про освіту: серія та номер атестата чи диплома.
- Сертифікати тестів: номер, PIN-код та рік отримання результатів НМТ (або екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).
- Посвідчення особи: серія та номер паспорта або РНОКПП (ідентифікаційний код) - для тих, хто не має сертифіката НМТ.
В особистому кабінеті обов’язково потрібно завантажити кольорове фото (розміром до 1 Мб у форматі .jpg, 3х4) та актуальні номери телефонів у міжнародному форматі. Змінити ці дані можна лише до моменту подання першої заяви.
Перелік документів для пільговиків
Вступники, які мають право на спеціальні умови (пільги), повинні перевірити наявність своїх документів у державних реєстрах.
Якщо відповідних паперів у реєстрах немає, абітурієнт має до подання першої заяви звернутися до приймальної комісії будь-якого вишу (особисто або електронною поштою).
Це необхідно для того, щоб заклади освіти внесли скановані копії документів до системи ЄДЕБО та створили картку фізичної особи.
Хто може подати заяву в паперовій формі
Подача документів у паперовому вигляді (особисто або дистанційно з накладанням КЕП) дозволена лише за неможливості створити електронний кабінет. Це стосується:
- іноземців та осіб без громадянства (окрім тих, хто має посвідку на постійне проживання);
- вступників з іноземними документами про освіту;
- власників старих документів про освіту, виданих до запровадження фотополімерних технологій;
- абітурієнтів, які мають технічні розбіжності в даних ЄДЕБО (помилки у прізвищі, даті народження тощо) - у цьому випадку кабінет реєструється через консультаційні центри вишів.
Нагадаємо, що цей перелік документів є базовим. Конкретні заклади освіти можуть мати додаткові внутрішні вимоги, тому абітурієнтам рекомендують заздалегідь уточнювати деталі в приймальних комісіях обраних університетів.
