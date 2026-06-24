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Гроші згорять: ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн кешбеку

14:18 24.06.2026 Ср
3 хв
Як встигнути врятувати накопичені кошти від повернення до держбюджету?
aimg Ірина Костенко
Гроші згорять: ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн кешбеку "Національний кешбек" потрібно витратити найближчим часом (фото ілюстративне: Getty Images)
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В учасників програми "Національний кешбек" залишилось зовсім мало часу для того, щоб використати наявні накопичення. Перевірити свій рахунок краще просто зараз, адже незабаром невикористані кошти "зникнуть".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "PrivatBank_insider".

Головне:

  • Дедлайн: витратити накопичений кешбек за червень і попередні місяці потрібно до 30 червня 2026 року включно.
  • Що потім: з 1 липня невикористані кошти повернуться до держбюджету, а картка "Національний кешбек" перейде на новий цикл нарахувань.
  • Куди витратити: накопичені кошти можна використати на комунальні чи поштові послуги, ліки, книги, українські товари або благодійність (зокрема допомогу армії).

Як швидко потрібно "обнулити" кешбек

Учасників державної програми "Національний кешбек" і користувачів карток "Національний кешбек" від ПриватБанку попередили про важливий дедлайн.

Так, згідно з правилами програми, до 30 червня 2026 року включно необхідно витратити:

  • накопичені кошти кешбеку попередніх місяців;
  • виплати кешбеку за червень 2026 року.

Куди "зникнуть" невитрачені гроші

Виходячи із правил програми, з 1 липня 2026 року невикористані кошти кешбеку буде повернуто до державного бюджету.

Тим часом картка "Національний кешбек" - перейде на новий цикл накопичення.

Тобто на неї продовжуватиметься нарахування кешбеку за безготівкові покупки товарів і послуг (які беруть участь у програмі):

  • за липень;
  • за наступні місяці 2026 року.
Читайте також: "Національний кешбек" змінили: за які покупки українці отримують більше і навпаки (список)

Як витратити накопичення та що купити

Українцям нагадали, що накопичені в межах програми "Національний кешбек" кошти можна витратити:

  • на оплату комунальних послуг;
  • на оплату поштових послуг;
  • на придбання українських продуктів;
  • на ліки;
  • на книги;
  • на благодійність (у розділі "Добро" у "Приват24" і на сайті банку).

"Навіть якщо на картці "Національний кешбек" від ПриватБанку залишилися незначні суми накопичень, їх можна направити на благодійність... у розділі "Допомога армії" чи "Благодійність для українців", - додали у прес-службі установи.

Як активувати "Національний кешбек"

Насамкінець громадянам нагадали, що долучитися до програми "Національний кешбек" можна й зараз. Для цього потрібно всього кілька хвилин.

Алгоритм дій є таким:

  • зайти у "Приват24";
  • безкоштовно відкрити цифрову картку "Національний кешбек" (від ПриватБанку);
  • надати дозвіл на обробку транзакцій;
  • обрати цю картку в "Дія" - для зарахування виплат.

"Після цього кешбек нараховуватиметься автоматично", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились ціни на овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні (що дешевшає, а що - навпаки).

Крім того, ми пояснювали, на що насправді витрачають кешбек українці.

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