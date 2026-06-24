Гроші згорять: ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн кешбеку
В учасників програми "Національний кешбек" залишилось зовсім мало часу для того, щоб використати наявні накопичення. Перевірити свій рахунок краще просто зараз, адже незабаром невикористані кошти "зникнуть".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "PrivatBank_insider".
Головне:
- Дедлайн: витратити накопичений кешбек за червень і попередні місяці потрібно до 30 червня 2026 року включно.
- Що потім: з 1 липня невикористані кошти повернуться до держбюджету, а картка "Національний кешбек" перейде на новий цикл нарахувань.
- Куди витратити: накопичені кошти можна використати на комунальні чи поштові послуги, ліки, книги, українські товари або благодійність (зокрема допомогу армії).
Як швидко потрібно "обнулити" кешбек
Учасників державної програми "Національний кешбек" і користувачів карток "Національний кешбек" від ПриватБанку попередили про важливий дедлайн.
Так, згідно з правилами програми, до 30 червня 2026 року включно необхідно витратити:
- накопичені кошти кешбеку попередніх місяців;
- виплати кешбеку за червень 2026 року.
Куди "зникнуть" невитрачені гроші
Виходячи із правил програми, з 1 липня 2026 року невикористані кошти кешбеку буде повернуто до державного бюджету.
Тим часом картка "Національний кешбек" - перейде на новий цикл накопичення.
Тобто на неї продовжуватиметься нарахування кешбеку за безготівкові покупки товарів і послуг (які беруть участь у програмі):
- за липень;
- за наступні місяці 2026 року.
Як витратити накопичення та що купити
Українцям нагадали, що накопичені в межах програми "Національний кешбек" кошти можна витратити:
- на оплату комунальних послуг;
- на оплату поштових послуг;
- на придбання українських продуктів;
- на ліки;
- на книги;
- на благодійність (у розділі "Добро" у "Приват24" і на сайті банку).
"Навіть якщо на картці "Національний кешбек" від ПриватБанку залишилися незначні суми накопичень, їх можна направити на благодійність... у розділі "Допомога армії" чи "Благодійність для українців", - додали у прес-службі установи.
Як активувати "Національний кешбек"
Насамкінець громадянам нагадали, що долучитися до програми "Національний кешбек" можна й зараз. Для цього потрібно всього кілька хвилин.
Алгоритм дій є таким:
- зайти у "Приват24";
- безкоштовно відкрити цифрову картку "Національний кешбек" (від ПриватБанку);
- надати дозвіл на обробку транзакцій;
- обрати цю картку в "Дія" - для зарахування виплат.
"Після цього кешбек нараховуватиметься автоматично", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились ціни на овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні (що дешевшає, а що - навпаки).
Крім того, ми пояснювали, на що насправді витрачають кешбек українці.
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