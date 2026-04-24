Безкоштовних ліків стане більше з 1 липня: що додадуть до списку та як отримати рецепт

Українці з 1 липня зможуть отримувати більше препаратів безкоштовно або з частковою доплатою у межах програми "Доступні ліки". Йдеться насамперед про ліки для лікування серцево-судинних захворювань.

Головне: Суть змін: З 1 липня 2026 року перелік препаратів у межах програми "Доступні ліки" буде суттєво розширено.

З 1 липня 2026 року перелік препаратів у межах програми "Доступні ліки" буде суттєво розширено. Для кого: Новація стосується пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Новація стосується пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Умова: Отримати препарати безоплатно або з частковою доплатою можна лише за наявності електронного рецепта від лікаря.

Отримати препарати безоплатно або з частковою доплатою можна лише за наявності електронного рецепта від лікаря. Поточний стан: Програмою вже скористалися понад 6,18 млн осіб, а ліки видають у більш ніж 17 тисячах аптек по всій країні.

Що зміниться для пацієнтів

Вже в липні нинішнього року перелік препаратів у межах програми "Доступні ліки" буде значно розширено. До нього планують включити ліки за всіма діючими речовинами, які застосовуються в Україні для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань.

Для пацієнтів це означає, що вони зможуть обирати серед більшої кількості препаратів, отримувати їх безкоштовно або з мінімальною доплатою, а також продовжувати лікування без перерв через високу вартість ліків.

Як і раніше, для цього потрібен електронний рецепт від лікаря.

Чому акцент саме на серці і судинах

За даними МОЗ, серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні.

Щороку:

понад 800 тисяч українців дізнаються про ішемічну хворобу серця;

дізнаються про ішемічну хворобу серця; майже 50 тисяч переносять інфаркт.

Водночас лікарі наголошують, що значну частину таких випадків можна попередити - за умови регулярного прийому ліків і контролю стану здоров’я.

Саме тому держава робить ставку на доступність препаратів, адже для багатьох пацієнтів це лікування триває роками або навіть усе життя.

Як працює програма зараз

Програма "Доступні ліки" вже охоплює мільйони українців і дозволяє отримувати препарати в аптеках по всій країні.

Станом на сьогодні:

нею скористалися понад 6,18 млн людей ;

; ліки доступні у більш ніж 17 тисячах аптек ;

; у програмі - 748 позицій препаратів і медичних виробів.

Лише з початку 2026 року українці вже отримали мільйони рецептів у межах цієї програми.

Що ще важливо знати

Розширення "Доступних ліків" - частина ширшої медичної політики. Паралельно в Україні діє програма раннього виявлення хвороб "Скринінг здоров’я 40+", впроваджено безоплатне стентування для пацієнтів із серцевими проблемами, а також розширюється профілактика інсультів, діабету та інших хронічних станів.

Крім того, уряд планує активніше залучати українських виробників ліків, щоб зробити програму доступнішою і зменшити витрати.