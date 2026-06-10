​​​​​​​​​​​​​​Тарифи на воду різко зросли: у яких містах доведеться платити більше вже з червня

З 1 червня 2026 року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації - Національна комісія (НКРЕКП) більше не контролює вартість води у великих містах. Ці повноваження передали місцевій владі.

РБК-Україна розповідає, чому підвищують ціни на воду і скільки вона коштуватиме у різних містах.

Головне: Причини: Основні чинники - зростання собівартості електроенергії, зарплат та реагентів, а також критичний стан інфраструктури, що потребує негайних вкладень.

Основні чинники - зростання собівартості електроенергії, зарплат та реагентів, а також критичний стан інфраструктури, що потребує негайних вкладень. Масштаби подорожчання: У багатьох великих містах ціни на воду зросли майже вдвічі, а в окремих населених пунктах вартість кубометра вже сягає понад 100 гривень.

У багатьох великих містах ціни на воду зросли майже вдвічі, а в окремих населених пунктах вартість кубометра вже сягає понад 100 гривень. Нові повноваження: Органи місцевого самоврядування отримали право самостійно встановлювати тарифи на воду, що призвело до їх швидкого перегляду по всій країні.

Де вже підвищили ціни

"Перші громади вже почали ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів водоканалів. Зростання дуже суттєве - на 80-100%", - заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко у Telegram.

З 1 червня актуальні тарифи (разом із водовідведенням) у низці міст виглядають так:

Павлоград: 113,00 грн за 1 куб. м;

113,00 грн за 1 куб. м; Дрогобич: 87,30 грн за 1 куб. м;

87,30 грн за 1 куб. м; Запоріжжя: 69,37 грн за 1 куб. м;

69,37 грн за 1 куб. м; Чернівці: 63,564 грн за 1 куб. м;

63,564 грн за 1 куб. м; Вознесенськ - 71,44 грн за 1 куб. м.

"У Бородянці з 1 липня 2026 року тариф на централізоване водопостачання буде становити 56,76 грн за кубометр з ПДВ, а на централізоване водовідведення - 82,58 грн за кубометр з ПДВ. Загальна вартість послуг складе 139,34 грн за кубометр", - йдеться у рішенні Бородянської селищної ради.

Додамо, що в середньому сім’я з 4 осіб всередньому використовує 10 кубів води.

Де триває перегляд тарифів

Водночас у багатьох інших містах триває процес перегляду цін. Водоканали уже подали свої розрахунки, міські ради їх розглядають на сесіях.

Розрахункові тарифи:

Вінниця - ініціюють підняття цін до 81,01 грн за 1 куб. м;

- ініціюють підняття цін до 81,01 грн за 1 куб. м; Дніпро - розрахунок для населення становить 86,83 грн за 1 куб. м;

- розрахунок для населення становить 86,83 грн за 1 куб. м; Тернопіль - вартість може сягнути майже 99 грн за 1 куб. м;

- вартість може сягнути майже 99 грн за 1 куб. м; Ужгород - понад 96 грн за 1 куб. м;

- понад 96 грн за 1 куб. м; Кривий Ріг - орієнтовно 78,00 грн за 1 куб. м;

- орієнтовно 78,00 грн за 1 куб. м; Луцьк - 73,25 грн за 1 куб. м;

- 73,25 грн за 1 куб. м; Одеса - понад 90 грн за 1 куб. м;

- понад 90 грн за 1 куб. м; Умань - понад 130 грн за 1 куб. м.

Київ поки офіційно не заявляв про підвищення цін. Зараз діє тариф приблизно 30,38 грн за 1 м. куб. сумарно за послуги постачання та водовідведення. Однак у ЗМІ шириться інформацію, що новий тариф може становити близько 89 грн за 1 куб. м.

Чому ціни зросли

Комунальні підприємства пояснюють таке рішення "питанням виживання" критичної інфраструктури, яка раніше утримувалася завдяки дотаціям. Серед ключових факторів подорожчання:

суттєве зростання витрат на електроенергію, необхідну для помпування та очищення води;

підвищення цін на пальне, реагенти та матеріали для ремонтів;

необхідність фінансування аварійних робіт на зношених мережах в умовах воєнного стану.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко зазначив, що комунальники апелюють до вартості електроенергії, реагентів та європейських цін, проте споживачі мають також отримувати європейську якість води, оскільки в багатьох містах вона далека від цього стандарту.