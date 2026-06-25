Посилки "Укрпоштою" до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити
З 1 липня країни ЄС запроваджують нові правила оформлення деяких посилок. Йдеться не лише про зміну процедур, а й появу нових зборів, які можуть вплинути на фінальну вартість відправлень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Головне:
- Що змінюється: з 1 липня 2026 року країни ЄС починають запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.
- Кого це стосується: підприємців, які продають товари в ЄС, відправників зразків продукції та тих, хто надсилає подарунки вартістю понад 45 євро.
- Як змінюється ціна: додаються сервісні збори (від 3 євро за товарний код), ПДВ (якщо не сплачений на маркетплейсі), національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.
- Що робить "Укрпошта": автоматизує нарахування та сплату всіх платежів, щоб відправникам і отримувачам за кордоном не доводилося робити все самостійно.
Що змінюється в липні й для кого саме
"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".
Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.
Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:
- продають товари в ЄС;
- відправляють в інші країни зразки продукції;
- відправляють рідним чи близьким подарунки вартістю понад 45 євро.
Нові митні правила ЄС стартують з 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)
До чого варто підготуватись відправникам
За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".
При цьому основні зміни такі:
- якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;
- якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова - "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом);
- можуть стягуватися також національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.
Що змінюється для відправників з країн поза межами ЄС (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)
Чи зміниться для клієнтів щось ще, крім вартості
Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:
- погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС;
- реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.
Завдяки цьому експортеру, який відправлятиме посилку через "Укрпошту", не потрібно буде робити зайвої складної роботи.
"Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії", - пояснив гендиректор компанії.
Нові правила "зачеплять" і деякі некомерційні відправлення між фізичними особами (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)
Він додав, що зараз завершуються останні "технічні деталі механізму взаєморозрахунків" із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Національним банком.
"Тож просто врахуйте нові правила. Все інше зробить "Укрпошта", - підсумував Смілянський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.
Крім того, ми пояснювали, коли "Укрпошта" змінила логотип та як оновлений стиль посилює українську ідентичність.
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