Посилки "Укрпоштою" до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити

З 1 липня країни ЄС запроваджують нові правила оформлення деяких посилок. Йдеться не лише про зміну процедур, а й появу нових зборів, які можуть вплинути на фінальну вартість відправлень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Головне: Що змінюється : з 1 липня 2026 року країни ЄС починають запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.

: з 1 липня 2026 року країни ЄС починають запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок. Кого це стосується : підприємців, які продають товари в ЄС, відправників зразків продукції та тих, хто надсилає подарунки вартістю понад 45 євро.

: підприємців, які продають товари в ЄС, відправників зразків продукції та тих, хто надсилає подарунки вартістю понад 45 євро. Як змінюється ціна : додаються сервісні збори (від 3 євро за товарний код), ПДВ (якщо не сплачений на маркетплейсі), національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

: додаються сервісні збори (від 3 євро за товарний код), ПДВ (якщо не сплачений на маркетплейсі), національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора. Що робить "Укрпошта": автоматизує нарахування та сплату всіх платежів, щоб відправникам і отримувачам за кордоном не доводилося робити все самостійно.

Що змінюється в липні й для кого саме

"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".

Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.

Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:

продають товари в ЄС;

відправляють в інші країни зразки продукції;

відправляють рідним чи близьким подарунки вартістю понад 45 євро.

Нові митні правила ЄС стартують з 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

До чого варто підготуватись відправникам

За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".

При цьому основні зміни такі:

якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код ;

; якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова - "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом);

(спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом); можуть стягуватися також національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

Що змінюється для відправників з країн поза межами ЄС (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Чи зміниться для клієнтів щось ще, крім вартості

Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:

погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС;

реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.

Завдяки цьому експортеру, який відправлятиме посилку через "Укрпошту", не потрібно буде робити зайвої складної роботи.

"Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії", - пояснив гендиректор компанії.

Нові правила "зачеплять" і деякі некомерційні відправлення між фізичними особами (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Він додав, що зараз завершуються останні "технічні деталі механізму взаєморозрахунків" із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Національним банком.

"Тож просто врахуйте нові правила. Все інше зробить "Укрпошта", - підсумував Смілянський.