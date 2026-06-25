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Посилки "Укрпоштою" до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити

17:28 25.06.2026 Чт
3 хв
Платити по-новому декому з відправників потрібно буде вже з 1 липня
aimg Ірина Костенко
Посилки "Укрпоштою" до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити ЄС запроваджує нові правила для деяких посилок (фото ілюстративне: facebook.com/ukrposhta)
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З 1 липня країни ЄС запроваджують нові правила оформлення деяких посилок. Йдеться не лише про зміну процедур, а й появу нових зборів, які можуть вплинути на фінальну вартість відправлень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Головне:

  • Що змінюється: з 1 липня 2026 року країни ЄС починають запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.
  • Кого це стосується: підприємців, які продають товари в ЄС, відправників зразків продукції та тих, хто надсилає подарунки вартістю понад 45 євро.
  • Як змінюється ціна: додаються сервісні збори (від 3 євро за товарний код), ПДВ (якщо не сплачений на маркетплейсі), національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.
  • Що робить "Укрпошта": автоматизує нарахування та сплату всіх платежів, щоб відправникам і отримувачам за кордоном не доводилося робити все самостійно.

Що змінюється в липні й для кого саме

"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".

Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.

Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:

  • продають товари в ЄС;
  • відправляють в інші країни зразки продукції;
  • відправляють рідним чи близьким подарунки вартістю понад 45 євро.

Посилки &quot;Укрпоштою&quot; до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатитиНові митні правила ЄС стартують з 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

До чого варто підготуватись відправникам

За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".

При цьому основні зміни такі:

  • якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;
  • якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова - "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом);
  • можуть стягуватися також національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

Посилки &quot;Укрпоштою&quot; до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатитиЩо змінюється для відправників з країн поза межами ЄС (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Чи зміниться для клієнтів щось ще, крім вартості

Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:

  • погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС;
  • реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.
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Завдяки цьому експортеру, який відправлятиме посилку через "Укрпошту", не потрібно буде робити зайвої складної роботи.

"Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії", - пояснив гендиректор компанії.

Посилки &quot;Укрпоштою&quot; до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатитиНові правила "зачеплять" і деякі некомерційні відправлення між фізичними особами (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Він додав, що зараз завершуються останні "технічні деталі механізму взаєморозрахунків" із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Національним банком.

"Тож просто врахуйте нові правила. Все інше зробить "Укрпошта", - підсумував Смілянський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.

Крім того, ми пояснювали, коли "Укрпошта" змінила логотип та як оновлений стиль посилює українську ідентичність.

Читайте також про важливі можливості від "Укрпошти" для мешканців сіл - як заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

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