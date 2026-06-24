На Чернігівщині оголосили евакуацію прикордоння, на це є два місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА .

Де оголошено евакуацію

За інформацією Ради оборони області, нова хвиля обов'язкової евакуації стосується 12 прикордонних сіл у чотирьох громадах регіону:

Корюківська ТГ - села Прибинь, Шишківка, Рудня.

Городнянська ТГ - села Лемешівка, Мощенка.

Новгород-Сіверська ТГ - села Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине.

Семенівська ТГ - села Газопровідне, Олександрівка.

Крім того, влада продовжила заходи з обов'язкової евакуації ще із семи прикордонних сіл Сновської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад, де її оголошували взимку.

Тоді частина людей виїхала, а решта мешканців написали офіційні відмови.

За даними громад та районних військових адміністрацій, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів, серед яких 120 дітей.

Як вивозитимуть людей

В ОВА зазначають, що евакуаційні маршрути та транспорт уже затверджені, а алгоритм дій усіх служб повністю напрацьований. Місцевих мешканців додатково поінформують про конкретні місця збору.

Усім евакуйованим обов'язково нададуть місця для тимчасового проживання. Загалом процес безпечного вивезення людей планують завершити протягом двох місяців.