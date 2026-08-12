Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську

Сили оборони України уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського та видання Bloomberg .

Що заявив Зеленський про операцію

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську - останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту", - написав президент.

За його словами, по визначених цілях відпрацювали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Глава держави подякував воїнам Збройних сил України, Службі безпеки України та розвідникам за точність і результати операції.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", - додав Зеленський.

Через Новоросійськ проходить до третини всього експорту країни.

Що показали супутникові дані NASA

Пожежу в порту зафіксувала супутникова система NASA, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу в кількох точках Новоросійська.

Джерела тепла зафіксували поблизу зернового термінала та військово-морської бази, які розташовані неподалік нафтового термінала "Шесхаріс" компанії "Транснефть". Помітних вогнищ безпосередньо на нафтовому об'єкті на знімках не виявили - ймовірно, через недостатню точність геолокації супутникових даних.

За даними місцевої влади, вночі Новоросійськ і весь Краснодарський край також зазнали атаки кількох сотень українських безпілотників.