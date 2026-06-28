Бензин со спиртом, тарифы на воду и обнуление кешбэка: что изменится в июле

С 1 июля украинцев ждет ряд масштабных изменений: на АЗС заработает новый стандарт бензина, в нескольких городах вырастут тарифы на воду, а для абитуриентов стартует регистрация е-кабинетов. Также будут обновлены правила отправки посылок в ЕС и требования к бизнесу.

Главное: Новый стандарт бензина: С 1 июля Украина переходит на горючее Е10. Это унифицирует наш топливный рынок из ЕС.

С 1 июля Украина переходит на горючее Е10. Это унифицирует наш топливный рынок из ЕС. Скачок тарифов на воду: Во многих городах утвердили новые тарифы на воду, которые начнут действовать в июле.

Во многих городах утвердили новые тарифы на воду, которые начнут действовать в июле. Старт вступительной кампании: Начинается регистрация абитуриентов электронных кабинетов.

Начинается регистрация абитуриентов электронных кабинетов. Мобильная связь и посылки: "Киевстар" закрывает пополнение через команду *134# и меню 899. Страны ЕС вводят новые таможенные правила и дополнительные сборы для коммерческих посылок и подарков дороже 45 евро.

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В столице летние каникулы отменяют бесплатный проезд для школьников и курсантов (для учащихся будет скидка 75%). Эвакуация: На Черниговщине из-за обстрелов объявлена обязательная эвакуация жителей 12 пограничных сел.

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Пострадавший от обстрелов малый и средний бизнес сможет взять кредит на восстановление до 150 млн. грн. под 0,1% на два года. Проверки: Гоструд начнет жесткие проверки компаний по трудоустройству лиц с инвалидностью.

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Бензин Е10: на АЗС начнет действовать новый стандарт горючего

С 1 июля в Украине на всех автозаправочных станциях начнет действовать новый стандарт бензина Е10. Это означает, что в горючее будут добавлять до 10% биоэтанола. Этот шаг является частью гармонизации украинского топливного рынка с европейскими стандартами.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, главное изменение состоит в том, что Украина перейдет из стандарта Е5 на Е10, который уже давно является основным в большинстве стран Европейского Союза.

По словам эксперта, ранее европейским производителям приходилось производить отдельные партии бензина Е5 специально для украинского рынка. Это требовало дополнительных резервуаров, отдельной логистики и увеличивало расходы поставщиков.

После перехода на Е10 горючее для Украины и стран ЕС фактически станет одинаковым продуктом. Это упростит закупки, сделает логистику более эффективной и в перспективе может помочь стабилизировать цены на бензин.

В то же время водителям не стоит ожидать существенного подорожания. По оценке Куюна, добавление биоэтанола может увеличить стоимость бензина всего на 50-70 копеек за литр, то есть менее чем на 1%. В дальнейшем эта разница может вообще исчезнуть, когда рынок полностью адаптируется к новому стандарту.

Эксперт также отмечает, что бензин с содержанием до 10% биоэтанола безопасен для автомобилей. Большинство современных машин не требуют никаких изменений, а для отдельных более старых моделей может потребоваться лишь незначительная настройка топливной системы.

ЕС введет новые правила для посылок из Украины

С 1 июля страны Евросоюза начнут поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок, в том числе из Украины. Изменения будут касаться продавцов, отправляющих товары в ЕС, а также подарков стоимостью более 45 евро.

Для части отправлений могут появиться дополнительные платежи, в том числе сервисные сборы, НДС (если он не был уплачен раньше) и другие таможенные платежи в зависимости от страны назначения.

В то же время "Укрпочта" обещает автоматически оформлять необходимые платежи, чтобы отправителям и получателям не пришлось проходить дополнительные таможенные процедуры самостоятельно.

Вступительная кампания: регистрация электронных кабинетов

С 1 июля в Украине стартует регистрация электронных кабинетов для поступающих в заведения высшего образования. Именно через них абитуриенты будут подавать заявления на поступление, отслеживать их статус и получать информацию о результатах конкурсного отбора.

В Министерстве образования и науки отмечают, что регистрировать кабинет в первый день работы системы не обязательно. Подать заявления на бакалавриат можно будет с 19 июля по 1 августа, а электронные кабинеты будут работать до 15 октября .

В этом году поступающие могут подать не более 10 заявлений, из которых максимум пять - на бюджетную форму обучения, а остальные - на контракт. При этом каждому заявлению необходимо присвоить приоритетность: №1 означает желательный вариант поступления. После подачи изменить порядок приоритетов уже нельзя.

В Киеве школьники снова будут платить за проезд

С 1 июля по 31 августа школьники Киева будут оплачивать проезд в городском транспорте, ведь бесплатный проезд действует только в течение учебного года.

В то же время для учащихся останется 75% скидка на проездные билеты. Оформить их можно в приложении "Киев Цифровой", EasyPay, на сайте ГИОЦ или через терминалы самообслуживания.

Также на время летних каникул право на безсплатный проезд лишатся курсантов высших военных учебных заведений столицы.

Обязательная эвакуация в Черниговской области

С 1 июля в Черниговской области стартует обязательная эвакуация жителей 12 пограничных сел в четырех общинах области. Такое решение принял Совет обороны региона из-за ситуации с безопасностью.

В то же время будет продолжаться эвакуация еще из семи приграничных населенных пунктов, где ее объявили ранее. По данным областных властей, сейчас там остаются около тысячи человек, среди которых 120 детей .

В ОВА сообщили, что эвакуированных обеспечат временным жильем, а завершить процесс планируют в течение двух месяцев.

Неиспользованный "Национальный кешбэк" вернут в госбюджет

С 1 июля неиспользованные средства, накопленные в рамках программы "Национальный Кешбэк", вернут в государственный бюджет. Поэтому потратить выплаты за предыдущие месяцы и июнь нужно до 30 июня включительно.

После этого карта перейдет на новый цикл накопления, и на нее в дальнейшем будет засчитываться кешбэк за новые покупки украинских товаров, участвующих в программе.

Накопленные средства можно использовать, в частности, для оплаты коммунальных или почтовых услуг, приобретения лекарств, книг или перечислить на благотворительность.

"Киевстар" закроет один из способов пополнения счета

С 1 июля абоненты "Киевстар" больше не смогут пополнять мобильный счет через услугу "Мобильный Платеж" по комбинации *134# или через голосовое меню по номеру 899.

В компании объяснили, что отказываются от этих способов из-за их низкой популярности. Пополнить счет по-прежнему можно будет через приложение "Мой Киевстар", банковские приложения и другие платежные сервисы .

Бизнес сможет получить кредиты на возобновление под 0,1%

С 1 июля малый и средний бизнес сможет оформить льготные кредиты на восстановление имущества, поврежденного или разрушенного в результате российских обстрелов. Максимальная сумма финансирования будет составлять до 150 млн гривен .

В течение первых двух лет ставка по кредиту составит 0,1% годовых, после этого - 5%, 7% или 9% в зависимости от условий программы. Новый механизм будет работать в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Программа "Доступные лекарства" расширяется

С 1 июля украинцы смогут бесплатно или с небольшой доплатой получать больше препаратов в рамках государственной программы "Доступные лекарства". Прежде всего, перечень расширят для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Получить препараты можно будет по электронному рецепту врача. В Минздраве отмечают, что расширение программы должно улучшить доступ к лечению болезней сердца и сосудов, которые остаются одной из главных причин смертности в Украине.

Повышение тарифов на воду

С 1 июля в нескольких городах Украины вступят в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, в Бородянке общий тариф на водоснабжение и водоотвод составит 139,34 грн за кубометр, в Виннице тариф вырастет более чем в три раза - до 81,01 грн за кубометр, в Тернополе стоимость водоснабжения составит 38,46 грн за кубометр, а в Ужгороде общий тариф повысится до 91,24 грн за кубометр .

Пересмотр тарифов стал возможным после передачи полномочий по их установлению органам местного самоуправления. Водоканалы объясняют повышение тарифов ростом стоимости электроэнергии, реагентов, ремонтов сетей и необходимостью поддерживать критическую инфраструктуру в условиях войны.

Работодателей начнут проверять по новым правилам

С 1 июля контроль за исполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью будет осуществлять Государственная служба по труду. Это предусматривает новый порядок, утвержденный Кабинетом министров.

Гоструд сможет проводить как плановые, так и внеплановые проверки, в частности на основании информации от Пенсионного фонда. При контроле инспекторы будут иметь право проверять документы, получать пояснения от работодателя, требовать копии необходимых документов, а также использовать данные государственных реестров. По результатам проверки будет составлен акт, а в случае выявления нарушений работодателю будут выдаваться предписание на их устранение.

В связи с вступлением в силу нового порядка работодателям рекомендуют заранее проверить кадровую документацию, правильность учета работников с инвалидностью и соответствие установленному нормативу во избежание нарушений в ходе проверок.

В кинотеатрах стартуют июльские премьеры

С началом июля в украинский прокат выходят сразу несколько ожидаемых фильмов. Уже 1 июля стартует новая анимация "Миньоны и Монстры", а 2 июля - "Мир Юрского периода: Возрождение".

В течение месяца зрители также увидят новые ленты "Зловещие мертвецы в огне", "Ваяна", "Одиссея" Кристофера Нолана и "Человек-паук: Абсолютно новый день".