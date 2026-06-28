ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Бензин со спиртом, тарифы на воду и обнуление кешбэка: что изменится в июле

06:40 28.06.2026 Вс
8 мин
Украинцев ждет немало сюрпризов во второй месяц лета. У кого 1 июля спишут все деньги с банковских карт?
aimg Татьяна Веремеева
Бензин со спиртом, тарифы на воду и обнуление кешбэка: что изменится в июле Фото: В Украине начнет действовать новый стандарт бензина Е10 (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 1 июля украинцев ждет ряд масштабных изменений: на АЗС заработает новый стандарт бензина, в нескольких городах вырастут тарифы на воду, а для абитуриентов стартует регистрация е-кабинетов. Также будут обновлены правила отправки посылок в ЕС и требования к бизнесу.

РБК-Украина собрало главные нововведения второго летнего месяца.

Главное:

  • Новый стандарт бензина: С 1 июля Украина переходит на горючее Е10. Это унифицирует наш топливный рынок из ЕС.
  • Скачок тарифов на воду: Во многих городах утвердили новые тарифы на воду, которые начнут действовать в июле.
  • Старт вступительной кампании: Начинается регистрация абитуриентов электронных кабинетов.
  • Мобильная связь и посылки: "Киевстар" закрывает пополнение через команду *134# и меню 899. Страны ЕС вводят новые таможенные правила и дополнительные сборы для коммерческих посылок и подарков дороже 45 евро.
  • Национальный кешбэк: Все неиспользованные средства, накопленные за предыдущие месяцы, 1 июля автоматически вернутся в госбюджет.
  • Проезд для школьников в Киеве: В столице летние каникулы отменяют бесплатный проезд для школьников и курсантов (для учащихся будет скидка 75%).
  • Эвакуация: На Черниговщине из-за обстрелов объявлена обязательная эвакуация жителей 12 пограничных сел.
  • Льготы для бизнеса: Пострадавший от обстрелов малый и средний бизнес сможет взять кредит на восстановление до 150 млн. грн. под 0,1% на два года.
  • Проверки: Гоструд начнет жесткие проверки компаний по трудоустройству лиц с инвалидностью.
  • Медицина: Программа "Доступное лекарство" расширяет перечень бесплатных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями.
  • Досуг: В кинотеатрах стартуют большие премьеры: "Миньоны и Монстры", "Мир Юрского периода: Возрождение" и "Одиссея" Кристофера Нолана.

Бензин Е10: на АЗС начнет действовать новый стандарт горючего

С 1 июля в Украине на всех автозаправочных станциях начнет действовать новый стандарт бензина Е10. Это означает, что в горючее будут добавлять до 10% биоэтанола. Этот шаг является частью гармонизации украинского топливного рынка с европейскими стандартами.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, главное изменение состоит в том, что Украина перейдет из стандарта Е5 на Е10, который уже давно является основным в большинстве стран Европейского Союза.

По словам эксперта, ранее европейским производителям приходилось производить отдельные партии бензина Е5 специально для украинского рынка. Это требовало дополнительных резервуаров, отдельной логистики и увеличивало расходы поставщиков.

После перехода на Е10 горючее для Украины и стран ЕС фактически станет одинаковым продуктом. Это упростит закупки, сделает логистику более эффективной и в перспективе может помочь стабилизировать цены на бензин.

В то же время водителям не стоит ожидать существенного подорожания. По оценке Куюна, добавление биоэтанола может увеличить стоимость бензина всего на 50-70 копеек за литр, то есть менее чем на 1%. В дальнейшем эта разница может вообще исчезнуть, когда рынок полностью адаптируется к новому стандарту.

Эксперт также отмечает, что бензин с содержанием до 10% биоэтанола безопасен для автомобилей. Большинство современных машин не требуют никаких изменений, а для отдельных более старых моделей может потребоваться лишь незначительная настройка топливной системы.

ЕС введет новые правила для посылок из Украины

С 1 июля страны Евросоюза начнут поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок, в том числе из Украины. Изменения будут касаться продавцов, отправляющих товары в ЕС, а также подарков стоимостью более 45 евро.

Для части отправлений могут появиться дополнительные платежи, в том числе сервисные сборы, НДС (если он не был уплачен раньше) и другие таможенные платежи в зависимости от страны назначения.

В то же время "Укрпочта" обещает автоматически оформлять необходимые платежи, чтобы отправителям и получателям не пришлось проходить дополнительные таможенные процедуры самостоятельно.

Вступительная кампания: регистрация электронных кабинетов

С 1 июля в Украине стартует регистрация электронных кабинетов для поступающих в заведения высшего образования. Именно через них абитуриенты будут подавать заявления на поступление, отслеживать их статус и получать информацию о результатах конкурсного отбора.

В Министерстве образования и науки отмечают, что регистрировать кабинет в первый день работы системы не обязательно. Подать заявления на бакалавриат можно будет с 19 июля по 1 августа, а электронные кабинеты будут работать до 15 октября .

В этом году поступающие могут подать не более 10 заявлений, из которых максимум пять - на бюджетную форму обучения, а остальные - на контракт. При этом каждому заявлению необходимо присвоить приоритетность: №1 означает желательный вариант поступления. После подачи изменить порядок приоритетов уже нельзя.

Читайте также: Вступительная кампания 2026: какие документы нужны для подачи заявления в вуз

В Киеве школьники снова будут платить за проезд

С 1 июля по 31 августа школьники Киева будут оплачивать проезд в городском транспорте, ведь бесплатный проезд действует только в течение учебного года.

В то же время для учащихся останется 75% скидка на проездные билеты. Оформить их можно в приложении "Киев Цифровой", EasyPay, на сайте ГИОЦ или через терминалы самообслуживания.

Также на время летних каникул право на безсплатный проезд лишатся курсантов высших военных учебных заведений столицы.

Обязательная эвакуация в Черниговской области

С 1 июля в Черниговской области стартует обязательная эвакуация жителей 12 пограничных сел в четырех общинах области. Такое решение принял Совет обороны региона из-за ситуации с безопасностью.

В то же время будет продолжаться эвакуация еще из семи приграничных населенных пунктов, где ее объявили ранее. По данным областных властей, сейчас там остаются около тысячи человек, среди которых 120 детей .

В ОВА сообщили, что эвакуированных обеспечат временным жильем, а завершить процесс планируют в течение двух месяцев.

Неиспользованный "Национальный кешбэк" вернут в госбюджет

С 1 июля неиспользованные средства, накопленные в рамках программы "Национальный Кешбэк", вернут в государственный бюджет. Поэтому потратить выплаты за предыдущие месяцы и июнь нужно до 30 июня включительно.

После этого карта перейдет на новый цикл накопления, и на нее в дальнейшем будет засчитываться кешбэк за новые покупки украинских товаров, участвующих в программе.

Накопленные средства можно использовать, в частности, для оплаты коммунальных или почтовых услуг, приобретения лекарств, книг или перечислить на благотворительность.

"Киевстар" закроет один из способов пополнения счета

С 1 июля абоненты "Киевстар" больше не смогут пополнять мобильный счет через услугу "Мобильный Платеж" по комбинации *134# или через голосовое меню по номеру 899.

В компании объяснили, что отказываются от этих способов из-за их низкой популярности. Пополнить счет по-прежнему можно будет через приложение "Мой Киевстар", банковские приложения и другие платежные сервисы .

Бизнес сможет получить кредиты на возобновление под 0,1%

С 1 июля малый и средний бизнес сможет оформить льготные кредиты на восстановление имущества, поврежденного или разрушенного в результате российских обстрелов. Максимальная сумма финансирования будет составлять до 150 млн гривен .

В течение первых двух лет ставка по кредиту составит 0,1% годовых, после этого - 5%, 7% или 9% в зависимости от условий программы. Новый механизм будет работать в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Программа "Доступные лекарства" расширяется

С 1 июля украинцы смогут бесплатно или с небольшой доплатой получать больше препаратов в рамках государственной программы "Доступные лекарства". Прежде всего, перечень расширят для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Получить препараты можно будет по электронному рецепту врача. В Минздраве отмечают, что расширение программы должно улучшить доступ к лечению болезней сердца и сосудов, которые остаются одной из главных причин смертности в Украине.

Читайте также: Военный учет в 17 лет: кому нужно прийти в ТЦК до конца июля

Повышение тарифов на воду

С 1 июля в нескольких городах Украины вступят в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, в Бородянке общий тариф на водоснабжение и водоотвод составит 139,34 грн за кубометр, в Виннице тариф вырастет более чем в три раза - до 81,01 грн за кубометр, в Тернополе стоимость водоснабжения составит 38,46 грн за кубометр, а в Ужгороде общий тариф повысится до 91,24 грн за кубометр .

Пересмотр тарифов стал возможным после передачи полномочий по их установлению органам местного самоуправления. Водоканалы объясняют повышение тарифов ростом стоимости электроэнергии, реагентов, ремонтов сетей и необходимостью поддерживать критическую инфраструктуру в условиях войны.

Работодателей начнут проверять по новым правилам

С 1 июля контроль за исполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью будет осуществлять Государственная служба по труду. Это предусматривает новый порядок, утвержденный Кабинетом министров.

Гоструд сможет проводить как плановые, так и внеплановые проверки, в частности на основании информации от Пенсионного фонда. При контроле инспекторы будут иметь право проверять документы, получать пояснения от работодателя, требовать копии необходимых документов, а также использовать данные государственных реестров. По результатам проверки будет составлен акт, а в случае выявления нарушений работодателю будут выдаваться предписание на их устранение.

В связи с вступлением в силу нового порядка работодателям рекомендуют заранее проверить кадровую документацию, правильность учета работников с инвалидностью и соответствие установленному нормативу во избежание нарушений в ходе проверок.

В кинотеатрах стартуют июльские премьеры

С началом июля в украинский прокат выходят сразу несколько ожидаемых фильмов. Уже 1 июля стартует новая анимация "Миньоны и Монстры", а 2 июля - "Мир Юрского периода: Возрождение".

В течение месяца зрители также увидят новые ленты "Зловещие мертвецы в огне", "Ваяна", "Одиссея" Кристофера Нолана и "Человек-паук: Абсолютно новый день".

Читайте также: Украину накроет нетипичная жара: как долго продержится и когда пик

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевстар посилки Национальный кэшбек Бензин Эвакуация Тарифы на ЖКХ Бизнес Вступительная кампания Укрпочта Доступные лекарства
Новости
Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавше: последствия обстрела Киева
Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавше: последствия обстрела Киева
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN