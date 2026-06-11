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Бізнес зможе отримати кредит під 0,1% на відбудову після обстрілу

18:51 11.06.2026 Чт
2 хв
Окрім дешевого кредиту, постраждалий бізнес має шанс отримувати ще три види підтримки від держави
aimg Валерія Абабіна
Бізнес зможе отримати кредит під 0,1% на відбудову після обстрілу Фото: Постраждалий бізнес України зможе отримати кредит майже без відсотків (Getty Images)
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З 1 липня малий і середній бізнес в Україні зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого від обстрілів майна під 0,1% річних протягом перших двох років. Максимальна сума кредиту - до 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Як працюватиме нова програма

Уряд запроваджує новий напрям державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" - спеціально для підприємств, що постраждали від російських обстрілів.

Ключові умови:

  • ставка - 0,1% річних протягом перших двох років;
  • після цього - 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць;
  • максимальна сума кредиту - до 150 мільйонів гривень.

Важлива деталь: кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна не враховуватимуться при визначенні максимальної суми позик, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами підтримки.

Тобто бізнес зможе поєднувати кредит з іншими видами допомоги без обмежень.

Скільки бізнес уже отримав

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" працює з лютого 2020 року. За цей час підприємці отримали:

  • 150,9 тисячі кредитів на загальну суму 531,6 мільярда гривень;
  • з початку 2026 року - 16,4 тисячі кредитів на 71,6 мільярда гривень.

Програма залишається одним з ключових інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Які ще програми працюють для постраждалих

Окрім нової кредитної програми, для підприємств, що постраждали від обстрілів, діють:

  • гранти на відновлення до 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання;
  • програма "Точка опори" - компенсація зарплат працівників на час простою через приліт;
  • програми страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, у травні 2025 року уряд продовжив дію пільгової ставки 1% для бізнесу в зонах бойових дій - тепер вона діятиме протягом п'яти років замість двох. Раніше Свириденко анонсувала великий пакет пільг для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах.

Детально про умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" - хто може претендувати на пільговий кредит і за яких умов - РБК-Україна писало в окремому огляді.

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