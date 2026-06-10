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Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня

22:42 10.06.2026 Ср
2 хв
Є категорії, кому ставати на облік не потрібно
aimg Анастасія Никончук
Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня Фото: ТЦК (facebook com zt otck)
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Українцям нагадали, що юнаки 2009 року народження мають у встановлені строки стати на військовий облік, і роз'яснили порядок процедури та необхідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Волинського обласного ТЦК і СП у мережі Facebook.

Терміни постановки на облік

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня 2026 року.

У відомстві зазначають, що дотримання цих термінів є обов'язковою вимогою чинного законодавства.

Способи проходження процедури

Взяття на облік може бути виконано двома способами. Перший - особисте звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Другий - дистанційний варіант через електронну ідентифікацію з використанням застосунку "Резерв+", де можна уточнити персональні дані.

Читайте також: Військовий облік для 17-річних: коли ставати та як це зробити через "Резерв+"

Хто не підлягає обліку

Окремі категорії громадян звільняються від взяття на облік. Йдеться про осіб, які відбувають покарання, а також про тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини для пропуску строків

У разі несвоєчасного проходження процедури поважними причинами можуть вважатися хвороба, надзвичайні обставини природного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші чинники, які об'єктивно перешкоджали явці або ідентифікації.

Перелік необхідних документів

Для взяття на облік необхідно підготувати:

  • паспорт громадянина України,
  • виписку з реєстру територіальної громади про місце проживання,
  • за наявності - довідку ВПО,
  • свідоцтво про народження,
  • ідентифікаційний код,
  • документ про освіту,
  • довідку з місця навчання або роботи (якщо є),
  • чотири фотографії формату 35×45 мм без головного убору.

Нагадуємо, що окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних за непостановку на військовий облік не передбачено. У таких випадках застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які діють для всіх військовозобов'язаних.

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