Україну накриє нетипова спека: як довго протримається та коли пік

Українцям варто готуватися до хвилі нетипової для нашої країни спеки. Місцями стовпичи термометрів вдень можуть "злетіти" до +38°С, хоча і ночі особливої свіжості не принесуть.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Головне: Насувається сильна спека : у період з 28 по 30 червня частину України накриє хвиля спеки з Африки - температура повітря сягатиме місцями +35...+38°С.

: у період з 28 по 30 червня частину України накриє хвиля спеки з Африки - температура повітря сягатиме місцями +35...+38°С. Кому готуватись : 28 червня спека охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, тоді як 29-30 червня нетипові для України температури поширяться на все Правобережжя, включно з Києвом.

: 28 червня спека охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, тоді як 29-30 червня нетипові для України температури поширяться на все Правобережжя, включно з Києвом. Опади : у більшості регіонів очікується антициклональна суха погода, лише на Лівобережжі місцями ймовірні короткочасні літні дощі.

: у більшості регіонів очікується антициклональна суха погода, лише на Лівобережжі місцями ймовірні короткочасні літні дощі. Прогноз на липень : нічні температури у перші дні місяця залишатимуться високими ("тропічні" ночі +18...+24°С), послаблення спеки вдень по Україні очікується з 2 липня.

: нічні температури у перші дні місяця залишатимуться високими ("тропічні" ночі +18...+24°С), послаблення спеки вдень по Україні очікується з 2 липня. Як уберегти здоров'я: щоб запобігти перегріву, слід уникати сонця з 12:00 до 16:00, пити багато води, носити світлий одяг із натуральних тканин та не залишати дітей і тварин у зачинених авто.

Як швидко наближається спека, що буде в суботу

– У нас зараз відчутно змінюється синоптична ситуація. Це, перш за все, буде проявлятись у надходженні жаркого повітря до нас із північних районів Африки. Через південну та центральну Європу.

Завтра, в суботу (27 червня, - Ред.), в Україні ще буде така, більш помірна літня погода.

Вночі +13...+18°С, а вдень +25...+30°С.

Хоча у західних областях вже +29...+34°С. Лише на Закарпатті ось ця подекуди сильна спека може бути - до +35°С.

Але в цілому, в принципі, ще завтра такий, перехідний - відносно комфортний - літній день.

Читайте також: Сонце можна "записати"? Як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва

Коли чекати сильної спеки та в яких областях

– Зараз жарке повітря (яке пройшло через південну та центральну Європу і несе сильну спеку, - Ред.) просувається до території України. І ми його будемо відчувати з 28 червня, тобто з неділі, по 30 червня, вівторок.

Очікується сильна спека.

А саме 28 числа - у західних, Вінницькій та Житомирській областях.

Тоді як 29 та 30 червня - на Правобережжі країни.

Температура в денні години сягатиме +35...+38°С.

Тобто якщо температура - вище +35°С, це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку.

Перш за все, це може зумовити ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху залізничного та автомобільного транспорту.

Ну і негативно, звичайно, впливатиме на життєдіяльність населення. Тому треба це враховувати у своїх планах.

Що покажуть стовпики термометрів в інших місцях

– Понеділок - такий, мабуть, найспекотніший у нас буде. І вівторок. На Правобережжі, з тією сильною спекою +35...+38°С.

Решта території України - в межах +29...+34°С залишається.

Нічні мінімуми - в межах +18...+23°С, скажімо так, по території України.

Це 28, 29 і 30 червня.

Україну накриє хвиля сильної спеки (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можуть бути під час спеки дощі та грози

– Переважно в нас буде погода без опадів - у більшості регіонів.

Адже із цим жарким повітрям до нас надходить і антициклон, який забезпечить більше прояснень. Тобто меншу хмарність, спокійну погоду.

Лише на північному сході країни вдень - місцями можуть бути невеликі короткочасні дощі.

Адже антициклон впливатиме на територію України переважно із заходу, скажімо так. Більше на Правобережжя.

Тим часом по Лівобережжю, з північного сходу, невеликі малоактивні атмосферні фронти можуть проходити. І виражатися в денні години в таких локальних короткочасних осередках літнього дощу.

Це, в принципі, в нас і завтра може бути, і в неділю. Хіба що ось на 29 червня, на понеділок, уже по всій території України - без опадів.

Коли хвиля сильної спеки відступить від України

– Трішки ще може затриматися на середу, 1 липня.

Але там вже, скажімо так, місцями. У південній частині тільки може в нас залишатися ця сильна спека +35...+38°С.

І починаючи з 2 червня (четверга, - Ред.) - вже певне послаблення буде.

Ночі залишатимуться все ще теплими, тропічними. У межах +18...+24°С.

Адже якщо вночі температура - вище 20 градусів - це вважається "тропічна" ніч.

А денні максимуми вже з 2 липня +28...+34°С.

І надалі - також поступове зниження, починаючи із західних областей.

До більш комфортних значень температури.

Пізніше (виходячи із консультативного, попереднього прогнозу, - Ред.) - денні максимуми вже +22...+28°С. Тобто практично ті, які й зараз у нас.

Для літа, для липня - це досить комфортна, скажімо так, кліматична норма якраз.

З 2 липня спека в Україні піде на спад (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можна назвати цю хвилю спеки аномальною чи рекордною

– Повний аналіз - буде вже після її проходження (хвилі спеки, - Ред.).

Але, дійсно, це - нетипові показники не тільки для цього місяця, а й взагалі - для території України.

Вони наближені до рекордних навіть значень. Які були зафіксовані по території України впродовж всього періоду спостережень.

Ми бачимо, що в Європі зараз, у деяких країнах, оновилися максимуми (абсолютні або денні).

Скоріш за все, у нас також денні максимуми - для певної дати - можуть оновитися.

Тому що вище +35°С - не часто таке буває.

Чого чекати від погоди по Києву та області

– В принципі, погода по Києву та області - така сама.

Тобто у нас для Києва - саме з 28 червня - також починається ось така сильна спека.

28 числа - ще +34...+35°С. А ось вже 29 і 30 червня - будуть такі, найспекотніші понеділок і вівторок для Києва +35...+38°С.

Нічні температури будуть в межах +21...+23°С. Тобто тропічні ночі також.

Практично погода буде без опадів.

Лише вдень 1 липня можуть проходити вже короткочасні дощі.

У другій половині дня 30 червня також можуть утворюватися досить локальні купчасті хмари, за рахунок такого інтенсивного прогріву. І якщо буде достатньо вологи, то локальні можуть бути опади.

Але, скоріш за все, це все буде більше у вигляді хмар проявлятися у другій половині дня.

Читайте також: Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонт

Як уберегти здоров'я під час сильної спеки

Виходячи з прогнозу погоди для столичного регіону, прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) опублікувала низку важливих порад, які допоможуть людям легше пережити спеку:

уникайте тривалого перебування надворі в години активного сонця - з 12:00 до 16:00, краще в цей період перебувати у приміщенні;

уранці та вночі провітрюйте помешкання, а впродовж дня вікна краще затемнити;

віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин (оскільки синтетика погано пропускає повітря);

старайтеся максимально прикривати тіло вбранням (щоб захистити шкіру від сонячних опіків) і наносьте сонцезахисні засоби;

одягайте головний убір (щоб уникнути сонячного удару), також носіть сонцезахисні окуляри;

пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю (адже він сприяє швидкому зневодненню організму);

віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та вживайте менше жирної їжі, смажених і копчених продуктів;

часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури (це забезпечить саморегуляцію температури тіла).

У спекотний період не бажані також інтенсивні фізичні навантаження й тренування.

Крім того, ні в якому разі не можна (навіть на дуже короткий час) залишати у припаркованому замкненому авто:

дітей;

домашніх тварин.

"У разі теплового удару телефонуйте за номером "103". Бережіть себе та близьких", - підсумували у КМДА.