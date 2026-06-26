Україну накриє нетипова спека: як довго протримається та коли пік
Українцям варто готуватися до хвилі нетипової для нашої країни спеки. Місцями стовпичи термометрів вдень можуть "злетіти" до +38°С, хоча і ночі особливої свіжості не принесуть.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
- Насувається сильна спека: у період з 28 по 30 червня частину України накриє хвиля спеки з Африки - температура повітря сягатиме місцями +35...+38°С.
- Кому готуватись: 28 червня спека охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, тоді як 29-30 червня нетипові для України температури поширяться на все Правобережжя, включно з Києвом.
- Опади: у більшості регіонів очікується антициклональна суха погода, лише на Лівобережжі місцями ймовірні короткочасні літні дощі.
- Прогноз на липень: нічні температури у перші дні місяця залишатимуться високими ("тропічні" ночі +18...+24°С), послаблення спеки вдень по Україні очікується з 2 липня.
- Як уберегти здоров'я: щоб запобігти перегріву, слід уникати сонця з 12:00 до 16:00, пити багато води, носити світлий одяг із натуральних тканин та не залишати дітей і тварин у зачинених авто.
Як швидко наближається спека, що буде в суботу
– У нас зараз відчутно змінюється синоптична ситуація. Це, перш за все, буде проявлятись у надходженні жаркого повітря до нас із північних районів Африки. Через південну та центральну Європу.
Завтра, в суботу (27 червня, - Ред.), в Україні ще буде така, більш помірна літня погода.
Вночі +13...+18°С, а вдень +25...+30°С.
Хоча у західних областях вже +29...+34°С. Лише на Закарпатті ось ця подекуди сильна спека може бути - до +35°С.
Але в цілому, в принципі, ще завтра такий, перехідний - відносно комфортний - літній день.
Коли чекати сильної спеки та в яких областях
– Зараз жарке повітря (яке пройшло через південну та центральну Європу і несе сильну спеку, - Ред.) просувається до території України. І ми його будемо відчувати з 28 червня, тобто з неділі, по 30 червня, вівторок.
Очікується сильна спека.
А саме 28 числа - у західних, Вінницькій та Житомирській областях.
Тоді як 29 та 30 червня - на Правобережжі країни.
Температура в денні години сягатиме +35...+38°С.
Тобто якщо температура - вище +35°С, це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку.
Перш за все, це може зумовити ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху залізничного та автомобільного транспорту.
Ну і негативно, звичайно, впливатиме на життєдіяльність населення. Тому треба це враховувати у своїх планах.
Що покажуть стовпики термометрів в інших місцях
– Понеділок - такий, мабуть, найспекотніший у нас буде. І вівторок. На Правобережжі, з тією сильною спекою +35...+38°С.
Решта території України - в межах +29...+34°С залишається.
Нічні мінімуми - в межах +18...+23°С, скажімо так, по території України.
Це 28, 29 і 30 червня.
Україну накриє хвиля сильної спеки (інфографіка: РБК-Україна)
Чи можуть бути під час спеки дощі та грози
– Переважно в нас буде погода без опадів - у більшості регіонів.
Адже із цим жарким повітрям до нас надходить і антициклон, який забезпечить більше прояснень. Тобто меншу хмарність, спокійну погоду.
Лише на північному сході країни вдень - місцями можуть бути невеликі короткочасні дощі.
Адже антициклон впливатиме на територію України переважно із заходу, скажімо так. Більше на Правобережжя.
Тим часом по Лівобережжю, з північного сходу, невеликі малоактивні атмосферні фронти можуть проходити. І виражатися в денні години в таких локальних короткочасних осередках літнього дощу.
Це, в принципі, в нас і завтра може бути, і в неділю. Хіба що ось на 29 червня, на понеділок, уже по всій території України - без опадів.
Коли хвиля сильної спеки відступить від України
– Трішки ще може затриматися на середу, 1 липня.
Але там вже, скажімо так, місцями. У південній частині тільки може в нас залишатися ця сильна спека +35...+38°С.
І починаючи з 2 червня (четверга, - Ред.) - вже певне послаблення буде.
Ночі залишатимуться все ще теплими, тропічними. У межах +18...+24°С.
Адже якщо вночі температура - вище 20 градусів - це вважається "тропічна" ніч.
А денні максимуми вже з 2 липня +28...+34°С.
І надалі - також поступове зниження, починаючи із західних областей.
До більш комфортних значень температури.
Пізніше (виходячи із консультативного, попереднього прогнозу, - Ред.) - денні максимуми вже +22...+28°С. Тобто практично ті, які й зараз у нас.
Для літа, для липня - це досить комфортна, скажімо так, кліматична норма якраз.
З 2 липня спека в Україні піде на спад (інфографіка: РБК-Україна)
Чи можна назвати цю хвилю спеки аномальною чи рекордною
– Повний аналіз - буде вже після її проходження (хвилі спеки, - Ред.).
Але, дійсно, це - нетипові показники не тільки для цього місяця, а й взагалі - для території України.
Вони наближені до рекордних навіть значень. Які були зафіксовані по території України впродовж всього періоду спостережень.
Ми бачимо, що в Європі зараз, у деяких країнах, оновилися максимуми (абсолютні або денні).
Скоріш за все, у нас також денні максимуми - для певної дати - можуть оновитися.
Тому що вище +35°С - не часто таке буває.
Чого чекати від погоди по Києву та області
– В принципі, погода по Києву та області - така сама.
Тобто у нас для Києва - саме з 28 червня - також починається ось така сильна спека.
28 числа - ще +34...+35°С. А ось вже 29 і 30 червня - будуть такі, найспекотніші понеділок і вівторок для Києва +35...+38°С.
Нічні температури будуть в межах +21...+23°С. Тобто тропічні ночі також.
Практично погода буде без опадів.
Лише вдень 1 липня можуть проходити вже короткочасні дощі.
У другій половині дня 30 червня також можуть утворюватися досить локальні купчасті хмари, за рахунок такого інтенсивного прогріву. І якщо буде достатньо вологи, то локальні можуть бути опади.
Але, скоріш за все, це все буде більше у вигляді хмар проявлятися у другій половині дня.
Як уберегти здоров'я під час сильної спеки
Виходячи з прогнозу погоди для столичного регіону, прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) опублікувала низку важливих порад, які допоможуть людям легше пережити спеку:
- уникайте тривалого перебування надворі в години активного сонця - з 12:00 до 16:00, краще в цей період перебувати у приміщенні;
- уранці та вночі провітрюйте помешкання, а впродовж дня вікна краще затемнити;
- віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин (оскільки синтетика погано пропускає повітря);
- старайтеся максимально прикривати тіло вбранням (щоб захистити шкіру від сонячних опіків) і наносьте сонцезахисні засоби;
- одягайте головний убір (щоб уникнути сонячного удару), також носіть сонцезахисні окуляри;
- пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю (адже він сприяє швидкому зневодненню організму);
- віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та вживайте менше жирної їжі, смажених і копчених продуктів;
- часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури (це забезпечить саморегуляцію температури тіла).
У спекотний період не бажані також інтенсивні фізичні навантаження й тренування.
Крім того, ні в якому разі не можна (навіть на дуже короткий час) залишати у припаркованому замкненому авто:
- дітей;
- домашніх тварин.
"У разі теплового удару телефонуйте за номером "103". Бережіть себе та близьких", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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