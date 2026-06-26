ua en ru
Пт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє нетипова спека: як довго протримається та коли пік

17:32 26.06.2026 Пт
7 хв
Розжарене повітря з Африки несе українцям не лише спекотні дні, але й "тропічні" ночі
aimg Ірина Костенко
Україну накриє нетипова спека: як довго протримається та коли пік На Україну насувається сильна нетипова спека (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Українцям варто готуватися до хвилі нетипової для нашої країни спеки. Місцями стовпичи термометрів вдень можуть "злетіти" до +38°С, хоча і ночі особливої свіжості не принесуть.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Головне:

  • Насувається сильна спека: у період з 28 по 30 червня частину України накриє хвиля спеки з Африки - температура повітря сягатиме місцями +35...+38°С.
  • Кому готуватись: 28 червня спека охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, тоді як 29-30 червня нетипові для України температури поширяться на все Правобережжя, включно з Києвом.
  • Опади: у більшості регіонів очікується антициклональна суха погода, лише на Лівобережжі місцями ймовірні короткочасні літні дощі.
  • Прогноз на липень: нічні температури у перші дні місяця залишатимуться високими ("тропічні" ночі +18...+24°С), послаблення спеки вдень по Україні очікується з 2 липня.
  • Як уберегти здоров'я: щоб запобігти перегріву, слід уникати сонця з 12:00 до 16:00, пити багато води, носити світлий одяг із натуральних тканин та не залишати дітей і тварин у зачинених авто.

Як швидко наближається спека, що буде в суботу

– У нас зараз відчутно змінюється синоптична ситуація. Це, перш за все, буде проявлятись у надходженні жаркого повітря до нас із північних районів Африки. Через південну та центральну Європу.

Завтра, в суботу (27 червня, - Ред.), в Україні ще буде така, більш помірна літня погода.

Вночі +13...+18°С, а вдень +25...+30°С.

Хоча у західних областях вже +29...+34°С. Лише на Закарпатті ось ця подекуди сильна спека може бути - до +35°С.

Але в цілому, в принципі, ще завтра такий, перехідний - відносно комфортний - літній день.

Читайте також: Сонце можна "записати"? Як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва

Коли чекати сильної спеки та в яких областях

– Зараз жарке повітря (яке пройшло через південну та центральну Європу і несе сильну спеку, - Ред.) просувається до території України. І ми його будемо відчувати з 28 червня, тобто з неділі, по 30 червня, вівторок.

Очікується сильна спека.

А саме 28 числа - у західних, Вінницькій та Житомирській областях.

Тоді як 29 та 30 червня - на Правобережжі країни.

Температура в денні години сягатиме +35...+38°С.

Тобто якщо температура - вище +35°С, це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку.

Перш за все, це може зумовити ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху залізничного та автомобільного транспорту.

Ну і негативно, звичайно, впливатиме на життєдіяльність населення. Тому треба це враховувати у своїх планах.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Що покажуть стовпики термометрів в інших місцях

– Понеділок - такий, мабуть, найспекотніший у нас буде. І вівторок. На Правобережжі, з тією сильною спекою +35...+38°С.

Решта території України - в межах +29...+34°С залишається.

Нічні мінімуми - в межах +18...+23°С, скажімо так, по території України.

Це 28, 29 і 30 червня.

Україну накриє нетипова спека: як довго протримається та коли пікУкраїну накриє хвиля сильної спеки (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можуть бути під час спеки дощі та грози

– Переважно в нас буде погода без опадів - у більшості регіонів.

Адже із цим жарким повітрям до нас надходить і антициклон, який забезпечить більше прояснень. Тобто меншу хмарність, спокійну погоду.

Лише на північному сході країни вдень - місцями можуть бути невеликі короткочасні дощі.

Адже антициклон впливатиме на територію України переважно із заходу, скажімо так. Більше на Правобережжя.

Тим часом по Лівобережжю, з північного сходу, невеликі малоактивні атмосферні фронти можуть проходити. І виражатися в денні години в таких локальних короткочасних осередках літнього дощу.

Це, в принципі, в нас і завтра може бути, і в неділю. Хіба що ось на 29 червня, на понеділок, уже по всій території України - без опадів.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Коли хвиля сильної спеки відступить від України

– Трішки ще може затриматися на середу, 1 липня.

Але там вже, скажімо так, місцями. У південній частині тільки може в нас залишатися ця сильна спека +35...+38°С.

І починаючи з 2 червня (четверга, - Ред.) - вже певне послаблення буде.

Ночі залишатимуться все ще теплими, тропічними. У межах +18...+24°С.

Адже якщо вночі температура - вище 20 градусів - це вважається "тропічна" ніч.

А денні максимуми вже з 2 липня +28...+34°С.

І надалі - також поступове зниження, починаючи із західних областей.

До більш комфортних значень температури.

Пізніше (виходячи із консультативного, попереднього прогнозу, - Ред.) - денні максимуми вже +22...+28°С. Тобто практично ті, які й зараз у нас.

Для літа, для липня - це досить комфортна, скажімо так, кліматична норма якраз.

Україну накриє нетипова спека: як довго протримається та коли пікЗ 2 липня спека в Україні піде на спад (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можна назвати цю хвилю спеки аномальною чи рекордною

– Повний аналіз - буде вже після її проходження (хвилі спеки, - Ред.).

Але, дійсно, це - нетипові показники не тільки для цього місяця, а й взагалі - для території України.

Вони наближені до рекордних навіть значень. Які були зафіксовані по території України впродовж всього періоду спостережень.

Ми бачимо, що в Європі зараз, у деяких країнах, оновилися максимуми (абсолютні або денні).

Скоріш за все, у нас також денні максимуми - для певної дати - можуть оновитися.

Тому що вище +35°С - не часто таке буває.

Читайте також: Європу охопила смертельна хвиля спеки "Омега", температура б'є 80-річні рекорди

Чого чекати від погоди по Києву та області

– В принципі, погода по Києву та області - така сама.

Тобто у нас для Києва - саме з 28 червня - також починається ось така сильна спека.

28 числа - ще +34...+35°С. А ось вже 29 і 30 червня - будуть такі, найспекотніші понеділок і вівторок для Києва +35...+38°С.

Нічні температури будуть в межах +21...+23°С. Тобто тропічні ночі також.

Практично погода буде без опадів.

Лише вдень 1 липня можуть проходити вже короткочасні дощі.

У другій половині дня 30 червня також можуть утворюватися досить локальні купчасті хмари, за рахунок такого інтенсивного прогріву. І якщо буде достатньо вологи, то локальні можуть бути опади.

Але, скоріш за все, це все буде більше у вигляді хмар проявлятися у другій половині дня.

Читайте також: Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонт

Як уберегти здоров'я під час сильної спеки

Виходячи з прогнозу погоди для столичного регіону, прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) опублікувала низку важливих порад, які допоможуть людям легше пережити спеку:

  • уникайте тривалого перебування надворі в години активного сонця - з 12:00 до 16:00, краще в цей період перебувати у приміщенні;
  • уранці та вночі провітрюйте помешкання, а впродовж дня вікна краще затемнити;
  • віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин (оскільки синтетика погано пропускає повітря);
  • старайтеся максимально прикривати тіло вбранням (щоб захистити шкіру від сонячних опіків) і наносьте сонцезахисні засоби;
  • одягайте головний убір (щоб уникнути сонячного удару), також носіть сонцезахисні окуляри;
  • пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю (адже він сприяє швидкому зневодненню організму);
  • віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та вживайте менше жирної їжі, смажених і копчених продуктів;
  • часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури (це забезпечить саморегуляцію температури тіла).

У спекотний період не бажані також інтенсивні фізичні навантаження й тренування.

Крім того, ні в якому разі не можна (навіть на дуже короткий час) залишати у припаркованому замкненому авто:

  • дітей;
  • домашніх тварин.

"У разі теплового удару телефонуйте за номером "103". Бережіть себе та близьких", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.

Читайте також коли, за даними ООН, рекордна спека може охопити майже всю планету.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Глобальне потепління Погода в Києві Погода на тиждень Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN