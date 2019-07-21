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Нарушения на выборах в Раду 2019: все подробности

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 02:00
Нарушения на выборах в Раду 2019: все подробности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Голосование на парламентских выборах проходит 21 июля с 08:00 до 20:00

Парламентские выборы 2019 проходят в Украине в воскресенье, 21 июля. Все подробности о ходе голосования, что происходит на избирательных участках и какие нарушения фиксируются правоохранительными органами - в материале РБК-Украина.

Нарушения на выборах

Голосование в Украине является тайным и добровольным, разглашение волеизъявления избирателя незаконно. На выборах запрещена фото и видеофиксация содержания бюллетеня, присутствие в кабинке нескольких человек, передача бюллетеня другим лицам, подкуп, поощрения или угрозы в отношении избирателя. Бюллетени с посторонними отметками считаются недействительными.

Нарушение тайны голосования карается штрафом, административными работами либо ограничением свободы на срок до 2 лет. Согласно законодательству, за подделку или незаконное изготовление бюллетеня предусмотрено лишение свободы на 3-7 лет.

Предложение избирателю выгоды за отказ от участия в выборах либо голосование в пользу одного из кандидатов карается ограничением свободы до 3 лет.

Иллюстративное фотоЗа нарушение тайны голосования предусмотрен штраф (фото: УНИАН)

Нарушения избирательного законодательства были зафиксированы еще до начала голосования, во время предвыборной кампании. Наибольшее количество выявленных случаев связано с незаконной агитацией, также правоохранительными органами было обнаружено более 300 случаев подкупа избирателей.

Для оперативного реагирования на нарушения избирательного процесса с 15 июля все органы МВД Украины были переведены на усиленный режим несения службы.

Как голосовать на выборах в Раду

Внеочередные парламентские выборы в 2019 году были назначены на 21 июля. Украинцы могут проголосовать на избирательных участках с 08:00 до 20:00. Для этого необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины, либо другой документ, подтверждающий гражданство (загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, справка учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора). 

Каждому избирателю на выборах в Раду необходимо заполнить два бюллетеня для голосования: в общегосударственном округе (со списком партий) и одномандатном округе (со списком кандидатов в округе проживания избирателя).

Голосование проходит на избирательных участках по месту прописки. Временно изменить место голосования можно было до 15 июля в органах Государственного реестра. 

Стоит отметить, что те украинцы, которые пойдут на выборы не по месту регистрации, смогут заполнить только один бюллетень (по общегосударственному многомандатному округу).

Проголосовать можно только один раз на участке, в котором избиратель внесен в список. Бюллетень выдается только членами комиссии под роспись. Гражданин имеет право единожды заменить бюллетень, если при заполнении допустил ошибку. Для этого необходимо обратится к члену избирательной комиссии.

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