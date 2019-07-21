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Полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 13:26
Полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция уже открыла десять уголовных производств

Национальная полиция по состоянию на 13:00 уже получила почти 838 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019 года. Об этом говорилось во время брифинга МВС.

По словам главы координационного штаба МВД Ивана Стойко, уже в правоохранительные органы поступило 838 сообщений о нарушениях во время голосования.

"Если говорить о нарушениях, то их поступило по состоянию на 13:00, 838, заявлений и сообщений о нарушениях в оластях", - сообщил на брифинге Стойко.

Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные  ситуации (18). 

В единый реестр досудебных расследований внесено десять заявлений. Отмечается, что грубых нарушений не зафиксировано.

Напомним, РБК-Украина писало, что по данным Комитета избирателей Украины, наиболее распространенными нарушениям на внеочередных выборах народных депутатов является незаконная агитация от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа по Жизни" и "Оппозиционный блок". Также фиксируются проблемы в работе некоторых избирательных комиссий.

  

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