Какие партии проходят в парламент: рейтинг

Иллюстративное фото (УНИАН)

Досрочные выборы в Раду могут состояться 21 июля

На парламентских выборах 2019 в Украине будет избран новый состав Верховной рады. Актуальные рейтинги партий, данные социологических исследований, какие политические силы имеют шанс пройти в парламент IX созыва - в материале РБК-Украина.

Рейтинги партий на выборы в Раду 2019

20 мая Владимир Зеленский заявил о том, что распускает парламент VIII созыва, в связи с чем очередные выборы в Верховную раду состоятся досрочно.

Голосование пройдет в июле, но на данный момент уже появились рейтинги партий, которые будут участвовать в парламентских выборах.

Согласно данным социологических опросов, преодолеть 5% проходной барьер в Верховную раду могут 6 партий:

“Слуга народа”

“Оппозиционная платформа - За Життя”

Блок Петра Порошенко

Всеукраинское объединение “Батькивщина”

“Сила и честь”

“Гражданская позиция”.

Высокие шансы попасть в парламент нового созыва имеют новые политические силы “Слуга народа” (Владимир Зеленский), “Сила и честь” (Игорь Смешко), “Гражданская позиция” (Анатолий Гриценко), лидеры которых также получили большой процент поддержки избирателей на прошедших выборах президента.

Национальный социологический опрос: май 2019

Партия президента Владимира Зеленского “Слуга народа” возглавляет предвыборный рейтинг. За нее готовы голосовать 29,5% среди всех опрошенных (39,9% среди тех, кто точно собирается идти на выборы и определился, кому отдать свой голос).

Второе место в рейтинге у “Оппозиционной платформы - За Життя”. За партию Рабиновича, Бойко и Медведчука готовы проголосовать 8,1% всех опрошенных (10,9% из определившихся).

Блок Петра Петра Порошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 могут поддержать 7,8% украинцев (10,6% среди тех, кто точно собирается голосовать).

Юлия Тимошенко идет на парламентские выборы с партией “Батькивщина”, которая в рейтинге имеет 6,7% симпатий украинцев (9,1% определившихся).

Партия “Сила и честь”, возглавляемая Игорем Смешко, может пройти в Верховную раду IX созыва с таким процентом голосов избирателей: 3,8% среди всех опрошенных; 5,1% среди тех, кто точно будет голосовать.

Анатолий Гриценко с партией “Гражданская позиция” на парламентских выборах может набрать 3,7% (5% среди определившихся избирателей).

По данным предвыборного рейтинга, от 1% до 5% поддержки украинцев вероятно получат:

“Оппозиционный блок - Партия мира и развития” - 2,6% (3,5% среди определившихся);

Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4% (3,3%);

Всеукраинское объединение “Свобода” - 1,8% (2,4%);

Объединение “Самопомич” - 1,5% (2%)

Партия “Голос” Святослава Вакарчука - 0,7% (0,9%).

Стоит отметить, что лидером антирейтинга стал Блок Петра Порошенко “Солидарность”. 43,9% опрошенных украинцев ни в коем случае не готовы отдать свой голос за данную партию.

Совместное социологическое исследование перед выборами в Верховную раду 2019 проводилось Центром “Социальный мониторинг”, Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группой “Рейтинг” с 30 апреля по 10 мая во всех областях Украины. Было опрошено 3 тыс. респондентов (погрешность составила 1,1 - 1,83%).