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Наблюдатели продолжают фиксировать нарушения в день выборов

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 11:36
Наблюдатели продолжают фиксировать нарушения в день выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта

Наблюдатели продолжают фиксировать нарушения в день парламентских выборов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook и общественная сеть "Опора".

В частности, по данным "Опоры", в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта. Женщина проголосовала и пошла домой. Однако, согласно закону, избиратель должен предъявить документ, который подтверждает личность и гражданство Украины.

Также в селе Балаховичи (Ровенская область) избиратель для голосования предъявил только водительские права. После замечания председатель избирательной комиссии сообщила, что больше такого не повторится.

Сеть "Опора" сообщает, что в городе Коростышев Житомирской области на участке № №180448 (ОВО №66) в одну кабинку зашли сразу два избиратели и проголосовали.

Также Комитет избирателей Украины в Facebook сообщает об элементах скрытой агитации на избирательных участках, которая проводится наблюдателями политических партий.

Так, в Хмельницкой области в селе Шатава (УИК №680348) у членов избирательной комиссии на одежде прикреплены значки с изображением подсолнечника, что является элементом символики партии "Оппозиционная платформа За жизнь".

В то же время наблюдатели от "Слуги Народа" часто одеты в брендированные зеленые футболки, что соответствует партийным цветам этой политической силы. Также спецификой работы наблюдателей "Слуги Народа" является наличие у них видеокамер.

РБК-Украина писало, что в связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства.

Напомним, Комитет избирателей Украины сообщил, что в день голосования наиболее распространенные нарушения - наличие незаконной агитации и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

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