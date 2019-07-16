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ЦИК назвал окончательные данные по сменившим место голосования

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 17:39
ЦИК назвал окончательные данные по сменившим место голосования
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Место голосование сменило более 280 тысяч избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательные данные по гражданам Украины, которые сменили место голосования на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, место голосование изменили 280 тыс. 992 украинца. Наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и города Киева - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

"Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", - говорится в сообщении. 

Отметим, в штабе операции Объединенных сил рассказали как военные будут голосовать на выборах в Раду. Голосование состоится на обычный избирательних участках, а соответствующие заявления по поводу изменения места голосования военнослужащих уже направлены в реестр избирателей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что более тысячи жителей оккупированного Крыма сменили место голосования на внеочередных парламентских выборах. По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 7 июля место голосования изменили 907 жителей Крыма и 256 жителей Севастополя.


 
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