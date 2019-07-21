Денисова сообщила о нарушениях в Лукьяновском СИЗО во время голосования

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан в Киевском СИЗО

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Раду в Лукьяновском СИЗО. Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова вместе со своими представителями посетила Киевское СИЗО с целью проверки соблюдения избирательных прав граждан в ходе голосования. По ее словам, во время визита были устранены зафиксированные нарушения 31 марта и 21 апреля во время голосования на выборах президента Украины.

Денисова сообщила, что ранее в учреждении работал один специальный участок, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. В связи с этим Денисова указала на этот недостаток ЦИК и на этот раз в СИЗО созданы три специальные избирательные участки, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек.

На одном из спецучастков было обнаружено, что члены комиссии выдавали бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе (мажоритарном) осужденным и лицам, взятым под стражу, избирательный адрес которых находится за пределами избирательного округа. При этом на других двух спецучастках избирателям выдавали бюллетени для голосования за депутатов мажоритарщиков только если они были зарегистрированы на соответствующем избирательном округе.

Также было зафиксировано нехватку бюллетеней - на одном из участков на 1106 избирателей, было 1026 бюллетеней.

Л. Денісова: Лук'янівське СІЗО (21 липня 2019) Разом зі своїми представниками здійснила візит до Київського СІЗО з метою перевірки дотримання виборчих прав громадян під час позачергових виборів народних депутатів України. Перевірила чи були усунуті зафіксовані нами порушення 31 березня та 21 квітня під час голосування на виборах Президента України. Нарешті вже на треті вибори було усунуте одне з найбільш грубих порушень. Раніше ми фіксували в установі роботу однієї спеціальної дільниці, хоча голосування відбувалося у трьох різних приміщеннях. Я вказала на цей недолік ЦВК і цього разу в СІЗО створено три спеціальні виборчі дільниці, що відповідає кількості виборців, яких 2320 осіб. На одній зі спецдільниць ми виявили, що члени комісії видавали бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі (мажоритарному) засудженим та особам взятим під варту, виборча адреса яких знаходиться поза межами виборчого округу. При цьому на інших двох спецдільницях виборцям видавали бюлетені для голосування за депутатів мажоритарників тільки якщо вони були зареєстровані на відповідному виборчому окрузі. Було зафіксовано нестачу бюлетенів – на одній із дільниць на 1106 виборців, було наявно 1026 бюлетенів. Також у порівнянні з минулими нашими візитами, цього разу було забезпечено право проголосувати утримуваним, які самостійно не могли переміщатися. Опубліковано Людмилою Денісовою Неділя, 21 липня 2019 р.

Напомним, всего полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18).

В единый реестр досудебных расследований внесено десять заявлений. Отмечается, что грубых нарушений не зафиксировано.