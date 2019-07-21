Полиция открыла дело из-за ситуации на скандальном округе под Киевом

Иллюстративное фото (facebook.com/Андрій Нєбітов)

Члены ОИК без ведома представителей одной из партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий

Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) во время голосования на выборах в Верховную раду. Об этом сообщил в Facebook врио начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Таким образом полиция отреагировала на обращение независимого медиа-профсоюза.

"Обращение главы независимого медиа-профсоюза обнаружили в средствах массовой информации. В частности, по его словам, члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий", - написал Небитов.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины ("Препятствование осуществлению избирательного права"). В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливают все обстоятельства данного факта.

Ранее партия "Объединение "Самопомич" пожаловалась в Центральную избирательную комиссию по поводу подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94, а также подала заявления в полицию. В партии потребовали распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов.

Отметим, что в округе №94 зарегистрированы 42 кандидата.

Напомним, полиция по состоянию на 13:00 уже получила почти 838 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день голосования.