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Полиция зафиксировала 1614 нарушений во время голосования

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 17:47
Полиция зафиксировала 1614 нарушений во время голосования
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция открыла 33 уголовных производств

В день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду зафиксировано 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 административный протокол и открыто 33 уголовных производств.

Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой области (221), Днепропетровской (220), Одесской и городе Киеве (113), Харьковской (93), Запорожской (91).

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией, препятствием осуществлению избирательного права, конфликтами, подкупом избирателей, повреждениями бюллетеней, повреждением имущества, сообщениями о заминировании.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция по состоянию на 15:00 открыла 21 уголовное дело за нарушение в день выборов в Раду. 

РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производствопо факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).

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