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Полиция зафиксировала 1225 нарушений во время голосования

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 15:44
Полиция зафиксировала 1225 нарушений во время голосования
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В основном все нарушения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях

Полиция по состоянию на 15:00 зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса во время выборов в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В основном все нарушения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, член ЦИК Олег Конопольский заявил, что в Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии системных нарушений на выборах в Раду. По его словам, выборы проходят в штатном режиме. Конопольский заявил, что "системных и существенных нарушений в настоящее время не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями".

Добавим, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Раду в Лукьяновском СИЗО.

Отметим, всего полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18). 

 

 

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