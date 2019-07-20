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В день тишины в полицию поступило 570 сообщений о нарушениях накануне выборов

Новости » Выборы 2019    20.07.2019 - 20:05
В день тишины в полицию поступило 570 сообщений о нарушениях накануне выборов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях

В день тишины по состоянию на 18:00 накануне внеочередных парламентских выборов в полицию поступило 570 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто одиннадцать уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в "день тишины" в полицию поступило более 570 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. По состоянию на 18:00 больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.

В день тишины в полицию поступило 570 сообщений о нарушениях накануне выборов

Напомним, в день тишины по состоянию на 15:00 накануне выборов в парламент в полицию поступило 278 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто девять уголовных производств. Так, в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов и подкупом избирателей - пять фактов.

Всего а время предвыборной кампании полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства. По данным полиции, по факту нарушений были составлены 155 админпротоколов и открыты 38 уголовных производств.

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