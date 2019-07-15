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ГСЧС перешла на усиленный режим перед выборами в Раду

Новости » Выборы 2019    15.07.2019 - 11:47
ГСЧС перешла на усиленный режим перед выборами в Раду
Иллюстративное фото (GettyImages)

В последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для мониторинга обстановки

С 9 часов 15 июля органы управления и силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы перед проведением выборов в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для мониторинга обстановки о чрезвычайных ситуаций и опасных событий, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведении выборов.

"В то же время в зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий организовано дежурство пожарных постов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.

Напомним, парламентские выборы состоятся уже на этой неделе. Выборы состоятся в воскресенье, 21 июля.

РБК-Украина писало, что почти 220 тысяч украинских граждан сменили место голосования перед внеочередными выборами. Сегодня последний день.

 

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