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В Торецке сообщили о минировании всех избирательных участков

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 12:24
В Торецке сообщили о минировании всех избирательных участков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эвакуация на участках не проводилась

В Торецке (Донецкая область) в полицию поступило сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, эвакуация на участках не проводилась.

"В городе Торецк Донецкой области поступило сообщение о якобы минировании всех 14 участков в этом городе. В настоящее время подразделения Национальной полиции осуществляют все необходимые мероприятия для проверки этой информации", - рассказал он.

Национальная полиция уже получила почти 400 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019 года.

Добавим, в связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства.Также обеспечивается охрана общественного порядка в день досрочных парламентских выборов.

Отметим, Комитет избирателей Украины сообщал, что есть проблемы в работе некоторых комиссий. Так, в Николаеве участок №480904 начал заседания комиссии около 7 утра, хотя согласно закону заседание должно начаться не ранее 07:15. После вмешательства представителей КИУ заседание было отменено, открыть сейф комиссия не успела.

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