Кто пойдет на выборы в Раду: список партий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Партии начнут регистрироваться в ЦИК после начала избирательного процесса в Украине

Досрочные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля 2019 года. Что известно о главных кандидатах в Верховную раду IX созыва, какие партии будут принимать участие в предстоящих выборах - подробно на РБК-Украина.

Какие партии пойдут на парламентские выборы 2019

Избирательная кампания в Верховную раду стартует на следующий день после подписания президентом указа про роспуск парламента. С этого момента начнется процесс регистрации партий и депутатов-самовыдвиженцев в ЦИК.

Среди главных кандидатов на предстоящих внеочередных выборах в Раду - как представленные партии в украинском парламенте VIII созыва, так и новые политические силы, которые имеют большой процент поддержки украинцев.

"Слуга народа"

В парламентских выборах 2019 примет участие партия "Слуга народа". Именно от этой политической силы на выборах президента выдвигался Владимир Зеленский.

Официально была зарегистрирована в декабре 2017 года под названием "Партія рішучіх змін", позднее в качестве названия был использован юмористический сериал "Слуга народа". Основатель - Игорь Баканов, руководитель студии "Квартал 95".

Согласно рейтингам, депутаты данной партии могут получить наибольшее количество мест в Верховной раде нового созыва. 25,9% опрошенных украинцев (39,9% среди определившихся) готовы голосовать за "Слугу народа".

"Оппозиционная платформа - За життя"

"Оппозиционная платформа - За життя" будет выдвигаться на выборах в Верховную раду 2019 под руководством Вадима Рабиновича и Юрия Бойко. Главой политсовета партии является Виктор Медведчук.

Политсила была основана в 1999 году под названием "Всеукраинское объединение „Центр" (2016-2018 гг. - "За життя", с 2018 г. переименована в "Оппозиционная платформа - За життя").

На парламентских выборах 2014 вошла в состав "Оппозиционного блока", который набрал 9,43% голосов. В Верховной раде VIII cозыва депутаты "Оппозиционная платформы - За життя" имеют 20 мест. В ноябре 2018 года председатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о сотрудничестве на выборах 2019.

В предвыборных рейтингах партия занимает второе место с 8,1% поддержки избирателей (10,9% точно определившихся со своим выбором).

Блок Петра Порошенко

БПП "Солидарность" экс-президента Петра Порошенко также идет на выборы в парламент 2019. После проигрыша Владимиру Зеленскому в голосовании на пост главы государства, Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики.

Партия была основана Порошенко в 2000 году под названием "Солидарность". В 2014 году председателем стал Юрий Луценко. На прошлых парламентских выборах БПП объединился с партией "УДАР" Виталия Кличко и занял второе место с 21,82% голосов, получив 136 мест в ВР.

Вместе с "Народным фронтом", "Батькивщиной", "Самопомощью", Радикальной партией Блок Петра Порошенко вошел в состав коалиции "Европейская Украина" в парламенте VIII cозыва.

Согласно данным социсследований, на выборах в Верховную раду 2019 за БПП готовы голосовать 7,8% всех опрошенных украинцев (10,6% среди определившихся).

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Партия "Батькивщина" примет участие в парламентских выборах 2019 под руководством Юлии Тимошенко.

Политическая сила была основана в 1999 году, а с 2002-го была представлена в парламенте. На прошлых выборах в Раду ВО "Батькивщина" набрала 5,68% голосов избирателей. Первым номером в списке значилась Надежда Савченко, которая на тот момент находилась в российской тюрьме (в 2016 году Савченко исключили из фракции). Тимошенко была вторым номером в партийном списке.

С 2014-го по 2016-й "Батькивщина" входила в состав правящей коалиции "Европейская Украина". Весной 2016-го Тимошенко заявила о переходе партии в парламентскую оппозицию.

Перед выборами в Раду 2019, ВО "Батькивщина" занимает 5 место в рейтинге с 6,7% голосов всех опрошенных избирателей (9,1% из тех, кто точно пойдет на выборы).

"Сила и честь"

Партию "Сила и честь" возглавляет Игорь Смешко - экс-глава СБУ, кандидат в президенты Украины на выборах 2019 (занял 6 место с 6,04% голосов).

Политсила была основана в 2009 году. На парламентских выборах 2014-го участвовала под руководством Александра Кихтенко. По результатам голосования, "Сила и честь" набрала 0,08% голосов и не смогла пройти в Верховную Раду VIII cозыва.

На предстоящих парламентских выборах "Сила и честь" может получить 3,8% поддержки избирателей (5,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором).

"Гражданская позиция"

Партию "Гражданская позиция" основал в 2005 году и возглавляет Анатолий Гриценко (экс-министр обороны, кандидат в президенты в 2010, 2014, 2019 гг.).

На парламентских выборах 2014 "Гражданская позиция" принимала участие в союзе с фракцией "Демократический альянс" и набрала 3,1% голосов.

Согласно данным соцопроса, на предстоящих выборах в Верховную раду IX созыва партия Гриценко может получить 3,7% поддержки избирателей (5,0% среди определившихся).

"Оппозиционный блок — Партия мира и развития" в рейтинге парламентских выборов 2019 не проходит 5% барьер. За нее готовы голосовать 2,6% от всех опрошенных. Партия была создана после раскола в "Оппозиционном блоке", лидерами являются А.Вилкул, В.Новинский. На предстоящих выборах возможно объединение политической силы с партией "НАШИ" Евгения Мураева.

Соцопросы прогнозируют Радикальной партии Олега Ляшко 2,4% голосов на выборах нового состава парламента. В Раду VIII cозыва политическая сила прошла в 2014 году с показателем 7,44% голосов, входила в состав коалиции "Европейская Украина" до сентября 2015 года.

Всеукраинское объединение "Свобода" под руководством Олега Тягнибока на выборах в Раду 2019 может набрать 1,8% голосов. В парламент 8 созыва партия не прошла, набрав на выборах в 2014 году только 4,71% голосов, но получила 5 депутатских мест по мажоритарным округам.

Объединение "Самопомощь" во главе с мэром Львова Андреем Садовым имеет низкий процент поддержки избирателей (1,5% по данным соцопроса). В то время как на прошлых парламентских выборах партия вошла в первую тройку лидеров с 10,97% избирателей.

О намерении идти на досрочные выборы в Верховную Раду в 2019 году сообщил Святослав Вакарчук. Он представил свою партию "Голос", за которую на данный момент готовы проголосовать менее 1% избирателей (0,7% среди всех опрошенных).

Данные о поддержке кандидатов в Верховную Раду 2019 получены в ходе социологического опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в Украине с 30 апреля по 10 мая 2019.