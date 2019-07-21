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В Facebook продолжается политическая агитация, - "Честно"

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 18:20
В Facebook продолжается политическая агитация, - "Честно"
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Политики игнорируют прямой запрет закона на агитацию в "день тишины", заявили в "Чесно"

В день досрочных выборов в Верховную раду в социальной сети Facebook продолжается активная рекламная кампания за и против кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщает движение "Честно".

Сообщается, что "часть рекламы транслируется из официальных страниц партий и мажоритарщиков, однако львиная доля рекламы транслируется из неофициальных фан-страниц и страниц, которые транслируют антирекламу".

Таким образом, политики игнорируют прямой запрет закона на агитацию в "день тишины" и день выборов, заявили в "Чесно". В частности, официальная страница политической партии "Слуга народа" мобилизует своих сторонников принять участие в голосовании, противопоставляя это тому, что старые политики рассчитывают на то, что молодежь останется дома.

По состоянию на 12:00 21 июля на странице "Слуги народа" транслировалось 34 активные рекламные сообщения. Аналитики также приводят и примеры агитации за другие партии, в частности, речь идет о политических партиях "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За життя", "Голос", "Европейская солидарность". Однако, пишет "Чесно", больше всего пренебрегают "днем ​​тишины"и запретом на агитацию в день выборов именно мажоритарщики.

Напомним, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду зафиксировано 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

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