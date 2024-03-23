Масований удар по Україні та стрілянина в ТЦ під Москвою: новини за 22 березня

Учора, 22 березня 2024 року, Росія завдала удару по Україні за допомогою ракет і дронів. А в торговому центрі під Москвою сталася стрілянина.

Війна Росії проти України: останні новини

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

55 "Шахедів";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський терор нині можливий лише тому, що Україна не має достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

Стрілянина в ТЦ під Москвою

Вчора, 22 березня, невідомі увірвалися зі зброєю до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і почали розстрілювати відвідувачів.

Це відбувалося під час концерту гурту "Пікнік" у торговому центрі. Її соліст підтримував російських окупантів.

Згідно з останніми неофіційними даними, відомо про десятки загиблих і більше сотні постраждалих. Після стрілянини в торговому центрі почалася пожежа, пролунали кілька вибухів.

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що попередження посольства Сполучених Штатів Америки про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" під Москвою.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Кабмін пропонує з липня підняти акцизи на бензин і алкоголь

В Україні планують підвищити акцизи на алкоголь і бензин. За планом це має відбутися з 1 липня.

На засіданні уряду було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку".

Зазначається, що проєкт закону спрямований на приведення законодавства України у відповідність із нормами законодавства ЄС у частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Єврорада ніколи не визнає псевдовибори РФ на окупованих територіях України: резолюція

Європейська рада рішуче засудила проведення Росією незаконних псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Результати таких фейкових "голосувань" ніколи не будуть визнані лідерами Євросоюзу.

В оприлюдненому вчора, 22 березня, документі були представлені висновки Євроради, ухвалені на дводенному саміті у Брюсселі, зокрема щодо ситуації в Україні та триваючій російській агресії.

У резолюції пункт №8 стосувався позиції ЄС щодо організованих Кремлем фейкових "виборів" на окупованих територіях України. У ньому також йдеться і про викрадення дітей, що практикують російські загарбники.

"Європейська рада рішуче засуджує безперервні порушення Росією прав людини на окупованих українських територіях, у тому числі з депортацією дітей. Вона твердо заперечує і ніколи не визнає ані незаконні так звані "вибори", організовані Росією на тимчасово окупованих українських територіях у Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, ані їхні результати", - вказується у документі.

Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: включає дрони та ППО

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони та протиповітряна оборона.

У Міноборони наголосили, що пакет нададуть від Міжнародного фонду для України, яким керує Британія.

За інформацією міноборони, до пакета увійдуть сучасні розвідувальні дрони, щоб підтримати Збройні сили України.

Також 20 млн фунтів (понад 25 млн доларів) буде передбачено на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

РФ може почати наступ влітку, створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів, - Павлюк

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

"Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що вони створюють угрупування понад 100 тисяч. Необов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність", - розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За його словами, є вірогідність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

"Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрат противнику, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації", - додав командувач.

СБУ затримала колаборанта, який хотів здати позиції танків ЗСУ під Куп'янськом

Правоохоронці затримали чоловіка, який планував здати росіянам позиції танків ЗСУ в районі Куп'янська Харківської області. Тепер йому загрожує в'язниця.

Йдеться про 45-річного жителя передмістя Харкова, який на початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Полтавської області, звідки з власної ініціативи намагався вийти на спецслужби РФ.

Для цього чоловік публікував у прокремлівських Telegram-каналах власні дописи, в яких вихваляв диктатора Володимира Путіна та героїзував російські війська.

В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та надіслали перелік розвідувальних завдань.

У зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Франція та Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

Париж та Берлін досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє, зокрема, танки, створити філію в Україні.

"Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію", - сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За його словами, підрозділ компанії має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

У ДніпроГЕС влучили вісім ракет, - Офіс генпрокурора

У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

"Відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення", - сказав керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.

"Запоріжжя було під масованою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили вісім разів, тобто вісім ракет потрапили у цей важливий для України об'єкт, який виконує не лише енергетичну складову, але й інші функції", - заявив Бєлоусов.

Він додав, що загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.