Павлюк про нібито сповільнення наступу РФ: робити висновки ще рано

Висновки щодо сповільнення російського наступу робити рано. Противник використовує всі наявні ресурси, щоб не допустити цього, адже тоді ініціатива може перейти до рук українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

"Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою, а тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу", - зауважує він.

Як зазначив командувач Сухопутних військ, ворог робить все можливе використовуючи всі наявні ресурси, щоб продовжити наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямку напрямках.

"Вона (Росія - ред.) не має таких успіхів, як вона мала тоді при Авдіївці. Деякі мають тактичні дії, які мають невеличкий успіх на тому чи іншому напрямку. Точно так же і ми проводимо відповідні наступальні дії, відновлюємо позиції, захоплюємо також їхні позиції, відновлюємо свої", - зазначив Павлюк

Він зауважив, що наразі іде тільки позиційна війна, а українські війська не можуть здобути значної переваги.

"На жаль, противник має більший ресурс, але всьому свій час", - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.