СБУ затримала колаборанта, який хотів здати позиції танків ЗСУ під Куп'янськом

Правоохоронці затримали чоловіка, який планував здати росіянам позиції танків ЗСУ в районі Куп'янська Харківської області. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Йдеться про 45-річного жителя передмістя Харкова, який на початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Полтавської області, звідки з власної ініціативи намагався вийти на спецслужби РФ.

Для цього чоловік публікував у прокремлівських Telegram-каналах власні дописи, в яких вихваляв диктатора Володимира Путіна та героїзував російські війська.

В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та надіслали перелік розвідувальних завдань.

Яку інформацію він шукав для росіян

Для збору інформації фігурант "втемну" використовував своїх знайомих у Харківській області, випитуючи потрібні факти під час дружніх розмов.

У зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Росіяни планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, зокрема на Куп'янському напрямку.

Що йому загрожує

Однак співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих.

Під час обшуку в орендованому приміщенні фігуранта вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації про напрямок, переміщення зброї, озброєння територією України.

Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує тюремне ув'язнення. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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